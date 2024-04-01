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Категория
Транспорт
Дата публикации

Польские фермеры могут возобновить блокаду на одном из пунктов пропуска: ситуация на границе

граница
Фото: Львовская таможня

Польские фермеры продолжают блокировать движение на двух пунктах пропуска, пропуская несколько грузовых транспортных средств в час. Завтра, 2 апреля, они также могут возобновить блокаду ЧП "Угринов - Долгобычев"

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Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, по состоянию на утро понедельника, 1 апреля, польские фермеры блокируют пункты пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Через эти КПП протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. За последний период здесь фиксируют нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины.

Демченко уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день таких было 70.

"По состоянию на утро, на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши всего находится 500 грузовиков, по 250 напротив каждого из них. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", – заявил Демченко..

В то же время онподчеркнул, что 2 апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку в направлении пункта пропуска "Угринов – Долгобычев", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях.

Напомним, в четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на польско-украинской границе временно завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях.

Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокирован пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".

Автор:
Светлана Манько