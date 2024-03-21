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Поляки планируют разблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг"
Польские фермеры, которые продолжают протесты на границе с Украиной, 21 марта разблокируют пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
"По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00 часов временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет совершаться без осложнений.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отметим, что 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини".
Проезд транспортных средств производится в штатном режиме,
Возобновление забастовки на границе
Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.
В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.
20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".