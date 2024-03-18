Бизнес терпит убытки: задержки скоропортящихся товаров на границе увеличились до 7 суток

Бизнес в Украине существенно страдает из-за последствий стачек на западной границе, которые привели к большим очередям на пунктах пропуска как с Польшей, так и с другими соседними странами. Сейчас сохраняется масштабное скопление грузового автотранспорта на въезд и выезд из Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Там отмечают, что действия протестующих оказывают влияние на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, сообщающих о влиянии стачек на их работу, 66% ведут экспортную деятельность и 91% – импортную.

Бизнес требует обеспечить свободное движение товаров и грузов через польско-украинскую границу

"Товары, перевозимые грузовыми автомобилями, часто имеют ограниченный срок годности, поэтому любой простой приводит к значительным финансовым потерям. По расчетам Ассоциации, общая сумма убытков с начала забастовок в пересчете на одну компанию в среднем составляет почти 700 тыс. евро. Кроме того, 98% опрошенных Ассоциацией компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки", - подчеркнули в ЕБА.

Сообщается, что кроме забастовок с польской стороны забастовку объявили также и местные украинские перевозчики. В последнее время они блокируют ввозимые в Украину грузы, в частности, грузы скоропортящихся товаров (свежее мясо и рыба, овощи и фрукты), непосредственно после таможенной зоны, практически на автодорогах.

"Блокируя грузовики, забастовщики не только наносят ущерб украинским компаниям-импортерам, но и вредят европейским компаниям-производителям", - подчеркивают в ЕБА.

Учитывая договоренности обеспечить беспрепятственное движение для скоропортящихся товаров, бизнес сообщество отмечает важность недопущения повторения блокировки грузовиков с такой продукцией.

"Из-за действий протестующих с обеих сторон ожидаемые сроки доставки увеличились еще на дополнительные 11 суток задержки для товаров не пищевой группы и 2-7 суток для продовольственной группы, особенно скоропортящихся товаров. Ситуация остается неурегулированной и непредвиденной", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают важность обеспечение свободного движения товаров и грузов через польско-украинскую границу, в частности, скоропортящихся товаров, а также военных и гуманитарных грузов, топлива.

Поэтому ЕБА обратилась к премьер-министру Украины и главе Офиса Президента Украины о необходимости обеспечить первоочередной, беспрепятственный доступ к пересечению границы как с украинской, так и с польской стороны, определив для этих грузов отдельную справедливую очередь.

Из-за блокады границы почти у всех компаний выросли транспортные расходы

В ЭБА добавляют, что забастовки, продолжающиеся уже более четырех месяцев, осложнили пересечение границы для грузового транспорта, нанеся значительные потери для украинского бизнеса.

Согласно результатам опроса 36 компаний, общий ущерб от забастовок составил по крайней мере 24,8 миллиона евро. При этом каждая компания в среднем потеряла почти 700 тысяч евро.

"98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции. При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. И 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%", - пишут в ассоциации.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Сообщалось, что продолжавшийся несколько часов разговор премьер-министра Польши Дональда Туска 9 марта с представителями фермерских организаций так и не привел к достижению какого-либо соглашения.

11 марта усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжалось, протестующие вместе с представителями полиции останавливали пассажирские автобусы и не пропускали их через границу без объяснения причины.