Бізнес зазнає збитків: затримки швидкопсувних товарів на кордоні збільшились до 7 діб

Бізнес в Україні суттєво потерпає через наслідки страйків на західному кордоні, що призвели до великих черг на пунктах перепуску як з Польщею, так і з іншими сусідніми країнами. Наразі зберігається масштабне скупчення вантажного автотранспорту на в’їзд та виїзд з України.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Там зазначають, що дії протестувальників впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що повідомляють про вплив страйків на їхню роботу, 66% ведуть експортну діяльність та 91% – імпортну.

Бізнес вимагає забезпечити вільний рух товарів та вантажів через польсько-український кордон

"Товари, які перевозяться вантажними автомобілями, часто мають обмежений термін придатності, тож будь-який простій призводить до значних фінансових втрат. За розрахунками Асоціації, загальна сума збитків з початку страйків у перерахунку на одну компанію в середньому складає майже 700 тис. євро. До того ж, 98% опитаних Асоціацією компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування", - підкреслили в ЄБА.

Повідомляється, що окрім страйків з польського боку, страйк оголосили також і місцеві українські перевізники. Останнім часом вони блокують вантажі, що ввозяться в Україну, зокрема, вантажі швидкопсувних товарів (свіже м’ясо та риба, овочі та фрукти), безпосередньо після митної зони, практично на автодорогах.

"Блокуючи вантажівки, страйкарі не лише завдають збитків українським компаніям-імпортерам, а й шкодять європейським компаніям-виробникам", - наголошують в ЄБА.

Зважаючи на домовленості забезпечити безперешкодний рух для швидкопсувних товарів, бізнес спільнота наголошує на важливості недопущення повторення блокування вантажівок з такою продукцією.

"Через дії протестувальників з обох сторін очікувані терміни доставки збільшились ще на додаткові 11 діб затримки для товарів не харчової групи та 2-7 доби для продовольчої групи, особливо для швидкопсувних товарів. Ситуація залишається неврегульованою та непередбаченою", - зазначають в ЄБА.

Там наголошують на важливості забезпечення вільного руху товарів та вантажів через польсько-український кордон, зокрема, швидкопсувних товарів, а також військових та гуманітарних вантажів, палива.

Тому ЄБА звернулась до прем’єр-міністра України та голови Офісу Президента України щодо необхідності забезпечити першочерговий, безперешкодний доступ до перетину кордону як з українського, так і польського боку, визначивши для цих вантажів окрему справедливу чергу.

Через блокаду кордону майже у всіх компаній зросли транспортні витрати

У ЄБА додають, що протести польських фермерів на західному кордоні України, які розпочалися 9 лютого, спричинили зростання транспортних витрат для майже всіх компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації.

Страйки, що тривають вже більше чотирьох місяців, ускладнили перетин кордону для вантажного транспорту, спричинивши значні втрати для українського бізнесу.

Згідно з результатами опитування 36 компаній, загальні збитки від страйків склали принаймні 24,8 мільйона євро. При цьому кожна компанія середньо втратила майже 700 тисяч євро.

"98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції. При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% – зростання на 50-75%, 25% – зростання на 75-100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%", - пишуть в асоціації.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Повідомлялося, що розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди.

11 березня ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжувалося, протестувальники разом з представниками поліції зупиняли пасажирські автобуси і не пропускали їх через кордон без пояснення причини.