Польські фермери планують тимчасово розблокувати КПП "Краківець"

Польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець".

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Европейська правда".

"Нам повідомили, що це може тривати десь до 13 березня. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", будемо бачити", – зазначив він.

Станом на ранок 9 березня в чергах на всіх напрямках перебувають приблизно 2300 вантажівок. Польські фермери ускладнюють або практично унеможливлюють їхній проїзд.

"Найбільш складна ситуація навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині". Фактично там польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", – вказав Демченко.

Він уточнив, що за минулу добу, 8 березня, у бік України через "Ягодин" вʼїхали близько 70 вантажівок, через "Шегині" — близько 20.

Водночас, зауважив Демченко, інші категорії транспорту – легкові автомобілі та автобуси, польські фермери не блокують, а в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня, проте йти з кордону після його закінчення не планують.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже майже місяць, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокування кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно €13 млрд, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.