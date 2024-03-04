Польща веде неофіційні переговори з ЄС щоб отримати поступки для своїх фермерів

Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо виключення польських фермерів з деяких пунктів "зеленої угоди".

Про це пише Onet.

Заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна в програмі "7-й день тижня на Radio ZET" підтвердив, що Польща очікує і неофіційно веде переговори з Урсулою фон дер Ляєн щодо того, деякі положення "зеленої угоди" не будуть застосовуватися в Польщі і країна отримає деякі винятки як великий сільськогосподарський ринок Європи який є найближчим до України.

"Так, це саме те, що відбувається", – підтвердив Шейна. Він додав, що звільнення від правил застосовуватиметься до "всього, що можливо, а також – до надходження продуктів, які призведуть до постійних збоїв на ринку однієї або більшості країн".

Він зазначив, що якщо польським чиновникам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, то це буде спільна позиція ЄС.

"Я також хочу сказати, і тут я цитую прем’єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокування кордонів, бар’єри та митні збори в односторонньому порядку" – пояснив заступник міністра.

Шейн додав, що під час польсько-українських перемовин, які відбудуться 28 березня, питання проблеми на кордоні стояти більше не буде. Можливо, він мав на увазі, що воно вже буде вирішено якимось іншим чином.

Як зазначили в ЄП, польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди" ("Green Deal"), імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. В свою чергу, "Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Польський міністр також розповів, що в переговорах з ЄК президент країна Анджей Дуда не бере участі. З представниками українського уряду польські урядовці теж зустрічатися не хочуть.

23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Ситуація з Польщею вийшла за межі моралі

У своєму вечірньому зверненні 3 березня президент Володимир Зеленський сказав, що те, що зараз відбувається на кордоні з сусідньою країною вийшло за межі як економіки, так і людської моралі.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - наголосив він.

Додамо, що на тлі протестів фермерів ЄС посилить перевірку дотримання транспортниками угод, під час експорту зерна з України, намагаючись вирішити проблеми з протестами польських фермерів і відновити нормальну торгівлю, яка вадлива для всього Євросоюзу.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня, проте йти з кордону після його закінчення не планують.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.