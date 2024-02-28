Конструктивне рішення можливе: Україна заперечує обговорення закриття кордону на переговорах із Польщею

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час чотиригодинних переговорів між представниками України та Польщі закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася.

Про це Качка написав на своїй сторінці у facebook.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо. (…) За всі 4 години переговорів опція закриття кордону не згадувалась", - написав він.

Качка додав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, запропонував підходи, які можуть стати ключовими для досягнення порозуміння. При цьому, можливість закриття кордону не розглядалася. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, це було б вкрай болісно для економік обох країн.

За інформацією Качки, річний обсяг торгівлі між країнами становить 11,7 млрд доларів, а зупинення торгівлі навіть на один день могло б мати серйозні наслідки. Окрім того, транзит через Польщу є життєво важливим для України.

Він зауважив, що хоча деталі рішення ще не оприлюднені, існує оптимізм щодо можливості досягнення конструктивного рішення.

Тимчасове (не) закриття кордону

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Польський прем'єр-міністр зазначив, що Польща хоче допомогти Україні, однак не може допустити, щоб ця допомога мала негативні наслідки для польських громадян. Він також повідомив, що перебуває у постійному контакті з представниками української влади.

"В нас дуже серйозна проблема. Ми найбільш проукраїнська держава і нація, однак у нас також є великі проблеми, що виникли внаслідок російсько-української війни", - заявив Туск.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини щодо закриття кордону з Польщею і також спростував ці заяви.

"Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон – це питання виживання у війні з російським агресором. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога" – зазначив Кубраков.

Він додав, що українська сторона запропонувала конструктивні рішення та зробили кроки для зняття напруження на кордоні.

Влада Польщі проігнорувала переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". У планах протестувальників - перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та вже кілька разів псували українську агропродукцію, висипаючи її з вагонів.