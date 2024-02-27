В Польщі обговорюють неофіційний список місцевих компаній-імпортерів зерна з України

Польський бізнес обговорює дії компаній, що імпортують сільгосппродукцію з України, пише видання wprost.pl. За його даними, в мережі вже є неофіційний список таких імпортерів, і деякі компанії вже прокоментували свою присутність в ньому.

Публікація офіційного списку припинила б спекуляції щодо того, які компанії і в яких об'ємах ввозили українське зерно, щоб оцінити вплив сільгосппродукції з України на український ринок. Розмістити його для загального обговорення ще декілька місяців тому обіцяв попередній міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, але документ так і не був опублікований.

Wprost.p пише, що за відсутності офіційних даних "в обігу" існує неофіційний список, який декілька днів тому анонімно розмістили в Інтернет.

"Невідомо, хто його підготував, і на ньому відсутні будь-які позначки. Однак він містить назви майже 500 компаній і, як відомо, принаймні частково викладає реальні факти. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявив, що неофіційний список є не зовсім вірним, але значна частина даних є правдивою", – пише видання.

Публікація анонімного списку змусила багато згаданих у ньому компаній виступати із заявами, які спростовують або підтверджують імпорт українського зерна.

Зі спростуванням виступила компанія Mlekovita Group, яка експортує в Україну молочну продукцію на кілька мільйонів євро щомісяця. Вона заявила, що не імпортувала український ріпак та ріпакову олію, але у 2022 році транспортувала через Польщу кукурудзяний та соняшниковий шрот з України.

З іншого боку, компанія Wipasz підтвердила імпорт української агропродукції для виробництва комбікормів.

"Я купив 83 тис. тонн зерна з України за чотири роки. Сьогодні я чую від міністра сільського господарства, що це неетично. Я запитую себе, в чому я неетичний? З чого виробляти корм, якщо на ринку немає зерна?", — коментує президент Wipasz Юзеф Вишневський.

Він додає, що Wipasz щорічно компанія закуповує в України продукцію для виробництва комбікормів, але це 3-4% від обсягів, придбаних у польських фермерів. Компанія купує в Україні агропродукцію, якої в Польщі немає або вона важкодоступна.

Польща підтверджує відсутність загрози українського зерна, але протести продовжуються

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається у країні, і що "протестувати можна було би на іншому кордоні". Таким чином, українське зерно прямує через Польщу транзитом, а не імпортується.

Він додав, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". У планах протестувальників - перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планували пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

23 лютого на польському кордоні знову зіпсували українську агропродукцію - на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Джерело фото: ua.depositphotos.com