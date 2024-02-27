В Польше обсуждают неофициальный список местных компаний-импортеров зерна из Украины

Польский бизнес обсуждает действия компаний, импортирующих сельхозпродукцию из Украины, пишет издание wprost.pl. По его данным, в сети уже есть неофициальный список таких импортеров, и некоторые компании прокомментировали свое присутствие в нем.

Публикация официального списка прекратила бы спекуляции по поводу того, какие компании и в каких объемах ввозили украинское зерно, чтобы оценить влияние сельхозпродукции из Украины на украинский рынок. Разместить его для всеобщего обсуждения еще несколько месяцев назад обещал предыдущий министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, но документ так и не был опубликован.

Wprost.p пишет, что в отсутствие официальных данных "в обращении" существует неофициальный список, который несколько дней назад анонимно разместили в Интернет.

"Неизвестно, кто его подготовил, и на нем отсутствуют какие-либо отметки. Однако он содержит названия почти 500 компаний и, как известно, по крайней мере, частично излагает реальные факты. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что неофициальный список не совсем корректен, но значительная часть данных правдива", – пишет издание.

Публикация анонимного списка заставила многие упомянутые в нем компании выступать с заявлениями, которые опровергают или подтверждают импорт украинского зерна.

С опровержением выступила компания Mlekovita Group, экспортирующая в Украину молочную продукцию на несколько миллионов евро ежемесячно. Она заявила, что не импортировала украинский рапс и рапсовое масло, но в 2022 году транспортировала через Польшу кукурузный и подсолнечный шрот из Украины.

Кроме того, компания Wipasz подтвердила импорт украинской агропродукции для производства комбикормов.

"Я купил 83 тыс. тонн зерна из Украины за четыре года. Сегодня я слышу от министра сельского хозяйства, что это неэтично. Я спрашиваю себя, в чем я неэтический? Из чего производить корм, если на рынке нет зерна?", - комментирует президент Wipasz Юзеф Вишневский.

Он добавляет, что Wipasz ежегодно компания закупает у Украины продукцию для производства комбикормов, но это 3-4% объемов, приобретенных у польских фермеров. Компания покупает в Украине агропродукцию, которой в Польше нет или труднодоступна.

Польша подтверждает отсутствие угрозы украинского зерна, но протесты продолжаются

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак подтвердил, что украинское зерно, через которое фермеры блокируют границу, не остается в стране, и что "протестовать можно было бы на другой границе". Таким образом, украинское зерно следует через Польшу транзитом, а не импортируется.

Он добавил, что за последние несколько недель получал сообщения о якобы случаях разгрузки в Польше украинской продукции, которая декларировалась как транзитная, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В планах протестующих – препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планировали пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля польские фермеры усилили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз следовал в Германию транзитом через Польшу.

23 февраля на польской границе снова испортили украинскую агропродукцию - на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Также из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

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