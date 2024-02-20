Польша "кормит" Украину. Отечественные производители под давлением, но у них есть шанс

Почти год идет польско-украинский торговый спор , но эту игру наблюдают в основном на польской половине поля – поляки блокируют украинское зерно, а недавно начали блокировать всю торговлю . Украинские перевозчики в ответ решили не пускать на территорию страны польские товары и продовольствие. Но хотя некоторые отрасли находятся под серьезным прессингом конкурентов с Запада, все же в целом у украинского АПК есть перспективы выиграть конкурентную борьбу.

Гостаможслужба отчитывается : в январе 2024 года товарооборот Украины достиг $8,5 млрд и остается отрицательным, импорт в Украину ($5,1 млрд) на $1,7 млрд превышает экспорт ($3,4 млрд).

Крупнейшими поставщиками товаров в Украину стали Китай – $1,1 млрд, Польша – $568 млн и Германия – $388 млн. Украина отправила в Польшу продукции на $334 млн, в Испанию – на $322 млн, в Китай – на $305 млн.

Экспорт из Украины в Польшу преимущественно приходится на металлургическую продукцию, руду, древесину и сельхозтовары (растительные масла, зерно, сахар). В обратном направлении поставляются нефтепродукты, транспортные средства, изделия из пластмассы и электрооборудования, в то время как доля агропромышленного комплекса сравнительно невелика. Для продукции АПК наиболее популярными позициями польского экспорта в Украину в 2023 году стали:

корма для животных ($64,2 млн);

молоко и молочные продукты, яйца, мед ($63 млн);

овощи ($58,4 млн);

переработанные овощи, плоды и орехи ($47,9 млн);

кондитерские продукты и продукты переработки зерна и муки ($45,8 млн);

напитки, алкогольные и безалкогольные ($39,5 млн);

какао и продукты из него ($31,3 млн).

Ситуация сильно меняется от отрасли к отрасли — где-то польские товары занимают около трети рынка и давят на украинского производителя, в то время как в других направлениях являются одной из альтернатив украинским товарам.

Украинское зерно, высыпанное польскими протестующими во время протестов 12 февраля. Фото: телеграмм-канал мэра Львова Андрея Садового

Примечательно, что хотя польский импорт и донимает некоторых украинских пищевиков, ни один из собеседников Delo.ua не призывает блокировать границу или вводить эмбарго на товары иностранных конкурентов, не говоря уже о порче имущества, с которыми столкнулись украинцы в Польше.

Молочники страдают от польского импорта

Продукция из Польши вытесняет с полок украинскую продукцию из-за дорогого сырого молока в Украине, а также мощных европейских дотаций для своих производителей. При этом в Украине спрос на сырое молоко превышает предложение и толкает вверх цены на него, поэтому украинская перерабатывающая отрасль находится в достаточно сложных условиях.

Другой проблемой является сокращение производства молока населением — в 2023 году молочная отрасль получила на переработку только 3,2 млн. сырого молока, тогда как ее перерабатывающие мощности достигают 7 млн. тонн ежегодно.

Объемы и структура поставок польской молочки в Украину. Инфографика: Delo.ua

Наиболее критическая ситуация сложилась с твердыми сырами , объясняет исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. В 2023 году из Польши импортировано 7,6 тыс. тонн этой продукции и еще почти столько же завезено неофициально. В Украине в прошлом году произведено около 50 тыс. тонн сыров, поэтому доля польского импорта достигает в этом сегменте почти 30%.

По его словам, 60-65% поляков поддерживают действия протестующих на границе. Они считают, что украинская модель крупного агробизнеса нарушает польский общественный уклад, построенный на мелких фермах с невысокой рентабельностью. Поляки не готовы отказаться от построенной на дотациях "социальной" модели агробизнеса и будут ее активно защищать, поэтому единственный выход для Украины — договариваться с ними на условиях win-win.

Украина не может сегодня вводить квоты или пошлины против любой страны ЕС , поскольку она ожидает продолжения беспошлинного режима торговли, добавляет собеседник издания. Не в ее интересах вступать в конфронтацию с любой европейской страной — это "завалит" предстоящие переговоры по режиму торговли и окажет негативное влияние на путь Украины к вступлению в ЕС.

Мне кажется, здесь нужно действовать на уровне бизнес-дипломатии. Молочники из Польши не поддерживают блокаду торговли, понимают, что это больше политический процесс. Но надо договариваться, как минимум о беспрепятственной торговле продуктами с высокой долей переработки, приоритетность которой декларирует правительство Украины" Арсен Дидур исполнительный директор СМПУ

По словам представителя союза, украинского отраслевого производителя можно защитить благодаря государственнической позиции, если украинский ритейл частично переориентирует импорт молочных продуктов из Польши в другие страны ЕС.

Мясная отрасль страдает от низкой производительности, но Польша не конкурент

Украина ежегодно производит чуть более 500 тыс. тонн свинины, но этого недостаточно для собственного потребления, поэтому 10-30% свинины импортировалось за прошедшие 20 лет, вплоть до июля 2022 года. Свиней на свинокомплексах Украины до сих пор вдвое меньше, чем в Бельгии - стране, которая по размерам в 20 раз меньше Украины, отмечает исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.



Поставки мясных продуктов в Украину. Инфографика: Delo.ua

С началом полномасштабного российского вторжения из-за сложной ситуации с логистикой внутри страны остались большие объемы сельхозпродукции, в результате чего украинские комбикорма стали едва ли не самыми дешевыми в мире .

16,5 млн тонн На такое количество увеличится мировое потребление свинины к концу десятилетия

Кроме того, мировые цены на свинину с середины 2022 года выросли тоже почти вдвое, как и глобальное потребление — оно растет ежегодно на 2 млн. тонн и увеличится на 16,5 млн. тонн за 2020-2030 гг. Одновременно с этим ЕС, лидер на рынке свинины, ежегодно сокращает ее производство на 10% из-за высокой концентрации поголовья, дорогих кормов, высоких зарплат в отрасли и нехватки желающих работать в свиноводстве.

Эти факторы дают украинской мясной отрасли со свиноводством хороший шанс стать глобальным производителем и экспортером за счет дешевых кормов и невысоких затрат на заработную плату. Сегмент можно легко масштабировать, и в 2022–2023 годах рентабельность эффективного свиноводства была более 200%, подчеркивает глава ассоциации.

Однако, сейчас развивается только мясная отрасль Польши. Из-за больших объемов ввезенного из Украины зерна, польская мясная отрасль начала активно развиваться и занимать новые рынки сбыта - например, Германии или Великобритании, где доля мясных изделий из Польши в некоторых торговых сетях достигает 30%.



"Польские свиноводы фактически сумели стать конкурентоспособными за счет удешевления кормов. Несмотря на проблемы с африканской чумой свиней, в Польше в 2022 году впервые зафиксирован тренд на наращивание поголовья, которое до этого сокращалось". Николай Бабенко директор Ассоциации "Мясной отрасли"

Украина является крупным мировым производителем и поставщиком курятины в ЕС, производит ее почти вдвое больше внутреннего потребления, но на отечественном рынке присутствует как свинина, так и курятина из Польши.



"Свинина и курятина взаимосвязаны, они во всем мире конкурируют за потребителя. Избыток свинины на рынке приводит к снижению цен не только на свинину, но и на курятину. Соответственно, избыток курятины может приводить к снижению цен на свинину. Поскольку в Украине есть определенный дефицит свинины, он создает спрос на мясо курицы, в том числе и польской", — уточняет глава ассоциации.

Украина производит конкурентоспособную курятину, свинину, говядину и баранину, поэтому может не только защитить внутренний рынок, но и способна легко выходить на экспортные рынки с конкурентоспособной продукцией, подчеркивает Николай Бабенко. Поэтому ассоциация работает с эффективностью производства и наращиванием поголовья, поскольку до сих пор любая страна ЕС, например, получает вдвое больше мяса свиней при сопоставимых с Украиной затратах кормов.

Польское яблоко – скорее миф, чем серьезный конкурент

По данным Гостаможслужбы, Украина в прошлом году импортировала из Польши:

Овощей: лука на $15,6 млн, помидоров на $13,2 млн, моркови на $8,2 млн, переработанных овощей на $8 млн;

Овощей замороженных - на $7,9 млн;

Плодов и ягод сырых, вареных, замороженных или с добавлением сахара – $1,45 млн, плодов и ягод свежих – $0,1 млн.

Ягоды из Польши более или менее конкурентоспособны с украинской продукцией только в сегменте замороженных ягод, отмечает президент УПОА Тарас Баштанник. Обычно украинская "заморозка" дешевле, но нередки случаи, когда в отечественных супермаркетах продается рекспортированная из Украины малина, замороженная и расфасованная в Польше под известными брендами.

В годы неурожая своей вишни Украина завозит замороженную из Польши и Сербии, но это не постоянная практика, уточняет эксперт.

Свежие ягоды в Украину почти не завозят из-за их более высокой стоимости. Импорт свежих овощей невелик для объемов его потребления в Украине, наибольшая доля рынка принадлежит капусте брокколи и цветной капусте.

В сегменте замороженных овощей конкуренция с поляками более выражена – они завозят в Украину достаточно много замороженных овощей, особенно в розничной фасовке.

Я бы не сказал, что польского яблока в Украине очень много, у нас достаточно своего качественного яблока. Его импорт не носит системный характер, как, например, молочная продукция или частично мясопереработка" Тарас Баштанник президент УПОА

Если Украина ограничит ввоз польских овощей, фруктов и ягод, это ощутимо ударит по польским производителям, переработчикам и трейдерам , отмечает глава ассоциации. Но подобное решение будет носить политический характер, эта отрасль бизнеса не нуждается в торговых запретах для нормальной работы.

За польскими конфетами нужно идти на рынок

С 2022 года в Украине растет доля европейских кондитерских изделий, в том числе и польских, рассказывает президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. Особенно их много в приграничных с Польшей регионах.

Одним из самых больших каналов реализации кондитерских изделий из Польши являются рынки. Представители отрасли приводят следующие оценки присутствия Польши в этом продовольственном сегменте:

рынки – до 8%;

торговые сети – до 5%;

розница – 1-3%.

По виду продукции он приводит пример Львова, где польская конфета наразвес занимает около 2-3%, а конфеты в коробках – 8-10%.

Основными факторами их привлекательности есть цена и дизайн, яркая упаковка. Ритейлеры ввели отдельную категорию "импорт" и выделили под них место на полке. Также на западе появились магазины с вывеской "продукты из Европы", количество которых растет. Александр Балдынюк президент "Укркондпрома"

По словам собеседника, Украина должна решить вопрос с ростом контрабанды на рынке кондитерских изделий, а таможня — "увидеть" на границе ящики с конфетами, которые перевозятся в частных машинах и автобусах.

Польша "держит" 10% рынка азотных удобрений

Среди менее "раскрученных" позиций импорта из Польши - минеральные удобрения. За 2023 год в Украину ввезено почти 400 тыс. тонн удобрений, в то время как весь украинский рынок оценивается почти в 4 млн тонн.

Объем импорта азотных удобрений из Польши в Украину. Инфографика: Delo.ua

Эта цифра характеризует принцип работы украинского АПК, который может производить большие объемы конкурентоспособной продукции, но использует для этого импортное сырье и оборудование: сельхозтехнику, семена, средства защиты растений, удобрения.

Химпром выступает за ограничение импорта из тех стран, которые сегодня перенасыщены удобрениями из России, отмечает директор департамента корпоративных коммуникаций холдинга Group DF Олег Арестархов. По его словам, импорт польских удобрений связан со следующей спецификой:

Польша продолжает торговать удобрениями со странами-агрессорами РФ и Беларусью – в 2022 году эта страна импортировала из РФ 180 тыс. тонн азотных удобрений, а в 2023 – почти 600 тыс. тонн. Польский рынок перенасыщен дешевыми российскими и белорусскими удобрениями, переизбыток которых поставляется в другие страны, в том числе в Украину; Некоторые польские производители имеют тесные связи с РФ – россияне остаются совладельцами отдельных польских заводов по производству удобрений; Польша дотирует свой химпром. К примеру, во время газового кризиса, когда цены на газ катастрофически выросли, польские химики получали дотации на газ. Украинские заводы лишены госпомощи, поэтому они находятся в неравных условиях с поляками.

По словам Олега Арестархова, сегодня из-за импорта украинские заводы химпрома недозагружены или простаивают , не могут запуститься крупные украинские производители - "Днепразот", ОПЗ и "Сумыхимпром". Также завезенные удобрения отражаются на местном производителе и ухудшают платежный баланс страны.

Украинские производители сохраняют конкурентоспособность в сложных условиях

Несмотря на объективные трудности, такие как полномасштабная война, сокращение населения, нехватка финансирования и конкуренция с импортными продуктами, украинский пищевопром за два последних года сохранил способность развиваться и даже расширять предложение. Это касается и молочной отрасли, отмечает президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило – например, как крупные молокозаводы, так и небольшие производства в последнее время освоили большое количество новых продуктов.

Я бы не говорил, что украинский производитель упускает возможность присутствовать на внутреннем рынке. То, что у нас есть - это очень положительная динамика, как для условий полномасштабной войны". Ярослав Жалило президент Центра антикризисных исследований

По его словам, рост представленности иностранных пищевых продуктов в Украине является реакцией на вызванное войной изменение логистических цепочек и сложность поставок в некоторые регионы.

С другой стороны, усложненная логистика приводит к перенасыщенности дешевым зерном в Украине, что дает дополнительный шанс для роста отечественного животноводства и увеличения поголовья. Если удастся воспользоваться этим фактором, то украинский производитель сможет найти источник рентабельности, который позволит ему не бояться конкуренции на внутреннем рынке.

Украина стоит на пороге торговой войны с Польшей и ее ни в коем случае нельзя допускать , подчеркивает эксперт. Этот спор следует разрешать без введения каких-либо ограничительных мер против какой-либо из стран ЕС. Подобные торговые конфликты в Евросоюзе не редкость, и Польша тоже сталкивалась с протестами фермеров в 2004 году – тогда, например, протестующие выливали молоко на дороги и устраивали акции, аналогичные недавним событиям на границах с Украиной.

Каждая волна расширений Евросоюза вызывает структурную трансформацию в каждой из отраслей, и интеграция Украины приведет к болезненным изменениям как в Украине, так и в европейских странах. Но это не должно происходить путем запретов или блокирования границ воюющей страны, которая через эту границу обеспечивает себя большим количеством критически важных товаров, констатирует эксперт.