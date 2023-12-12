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В Украине выросло потребление мяса птицы и говядины
В 2023 году украинцы потребляли больше мяса птицы и говядины, чем в 2022 году. Если в прошлом году эти показатели были на уровне 26,2 и 7 кг соответственно, то в текущем они выросли до 27 кг птицы и 7,4 кг говядины в среднем на одного человека.
Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Потребление свинины при этом снизилось – в 2023 году украинцы в среднем съели 19,8 кг свинины, тогда как в прошлом – 20,3 кг.
Вместе с потреблением увеличилось и производство: мяса птицы произвели больше на 32 тыс. тонн – до 1 млн. 285 тыс. тонн, говядины на 4 тыс. тонн. – до 272 тыс. тонн. Развитие собственного производства позволило снизить объем импорта обоих видов мяса на 19 тыс. тонн. Также снизился импорт свинины – с 74 тыс. тонн до 41 тыс. тонн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Если считать в целом, то потребление этих трех видов мяса возросло с 54,1 кг в 2022 году до 54,7 кг в 2023 году. При этом импорт снизился на 52 тыс. тонн - до 108 тысяч тонн.
Уменьшение импорта свинины в Украину
Как ранее сообщали аналитики ассоциации "Свиноводы Украины", импорт свежей, охлажденной и мороженой свинины в ноябре 2023 года составил 677,7 т совокупной стоимостью $2,05 млн. Это почти втрое меньше объемов, завезенных в октябре 2023 года, и на 41,4% меньше, чем в ноябре 2022 года.
"Ослабление импортной активности во второй половине осени произошло на фоне сезонного снижения цен на внутреннем рынке. Так, средние цены закупки в сентябре достигли своего максимума, после чего сезонно ослаблялись в течение октября-ноября. Поэтому средняя цена закупки в ноябре была на 16% ниже отметки сентября. Средняя таможенная стоимость импортированной свинины за соответствующий период, напротив, выросла на 17%: если в сентябре средневзвешенная стоимость килограмма импортированной свинины на таможенном пункте составляла 2,58 долл. США, то в ноябре этот показатель превысил 3 долл. США/кг. При этом, удорожание коснулось как мясного сырья европейского происхождения, так и канадской свинины, доля которой в ноябре была подавляющей - 55% завезенного за ноябрь", - объяснили в ассоциации.
Логистические трудности и рост транспортных расходов стали дополнительными ограничениями для ввоза импортной свинины.