Импорт свинины в Украину стал экономически невыгодным: поставки сократились втрое

Согласно предварительным данным таможенной статистики, импорт свежей, охлажденной и мороженой свинины в ноябре составил 677,7 т совокупной стоимостью 2,05 млн. дол. США.

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Об этом сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины".

Они отмечают, что импорт свинины почти в три раза уступает объемам ввезенного в октябре и на 41,4% меньше, чем в ноябре прошлого года.

"Ослабление импортной активности во второй половине осени произошло на фоне сезонного снижения цен на внутреннем рынке. Так, средние цены закупки в сентябре достигли своего максимума, после чего сезонно ослаблялись в течение октября-ноября. Поэтому средняя цена закупки в ноябре была на 16% ниже Средняя таможенная стоимость импортированной свинины за соответствующий период, наоборот, выросла на 17%: если в сентябре средневзвешенная стоимость килограмма импортированной свинины на таможенном пункте составляла 2,58 долл. США, то в ноябре этот показатель превысил 3 долл. США/кг .При этом, удорожание коснулось как мясного сырья европейского происхождения, так и канадской свинины, доля которой в ноябре была подавляющей - 55% завезенного за ноябрь", - объясняют в АСУ.

Там добавляют, что дополнительным ограничением поступления импортной свинины стали логистические проблемы и повышением транспортных расходов.

"Впрочем, по свидетельству импортеров, решающую роль в данном случае сыграло снижение экономической привлекательности импорта на фоне удешевления отечественного сырья", - подчеркивают аналитики.

По данным АСУ, общие объемы импорта свинины за 11 месяцев 2023 года составили 12,6 тыс. т, что в 3,7 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года.

"Учитывая такую динамику, доля импортированной свинины будет соответствовать 2% общего производства и около 4% промышленного", - прогнозируют эксперты.

Заметим, уже вторую неделю подряд снижаются средние заготовительные цены на черенок свиней. Заготовители не ожидают чрезвычайного ажиотажа на рынке, однако уверены, что в первой декаде декабря и в канун праздников цены должны выйти на прежний уровень.

Напомним, в октябре 2023 года импорт свинины был вдвое меньше, чем год назад. Ключевыми странами-поставщиками на украинский рынок остаются Дания, Нидерланды, Бельгия и Канада.

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