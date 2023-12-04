Аналітики розповіли, чого очікувати на ринку свинини напередодні новорічних свят

Вже другий тиждень поспіль знижуються середні заготівельні ціни на живець свиней. Заготівельники не очікують надзвичайного ажіотажу на ринку, однак впевнені, що у першій декаді грудня та напередодні свят ціни мають вийти на попередній рівень.

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Про це розповіли аналітики асоціації "Свинарі України", посилаючись на результати щотижневого моніторингу.

На минулому тижні живець свиней забійних кондицій в більшості випадків купували по 65-68 грн/кг. Середня ціна заготівлі вже втратила 5% в порівнянні з попереднім тижнем, склавши 66,1 грн/кг.

Відгуки від представників м’ясопереробки щодо перебігу реалізації товару - неоднозначні. Частина постачальників охолодженої свинини говорить про відносно рівномірну торгівлю без істотних залишків, а інші скаржаться на зменшення попиту зі сторони глибокої м’ясопереробки. Разом з тим, підкреслюють аналітики асоціації, зменшення поставок імпортної сировини у кінці осені фактично нівелюють зовнішній вплив на закупівельні ціни.

Дефіцит кадрів у свиногосподарствах України

На даний момент кожне друге свиногосподарство в Україні відчуває дефіцит кадрів. За підсумками анкетування, яке проводилось серед учасників асоціації "Свинарі України", виявилось, що 26% відчувають дефіцит основного виробничого персоналу свиноферми (технологи, ветеринари, оператори, керівники виробничих майданчиків), ще стільки ж скаржаться на нестачу допоміжних працівників — слюсарів, електриків тощо. Майже половина (48%) опитуваних відзначила потребу у водіях, трактористах, механіках і т. д.

За словами менеджера із комунікацій асоціації "Свинарі України" Ірини Корольової, основними причинами кадрового дефіциту власники свиногосподарств називають мобілізацію.

"Водночас, понад чверть опитаних, вважає, що вагомим чинником також залишається брак на ринку праці кандидатів з задовільним рівнем кваліфікації", - зазначає експерт.