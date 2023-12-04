Аналитики рассказали, что ожидать на рынке свинины в канун новогодних праздников

Уже вторую неделю подряд снижаются средние заготовительные цены на живых свиней. Заготовители не ожидают чрезвычайного ажиотажа на рынке, однако уверены, что в первой декаде декабря и в канун праздников цены должны выйти на прежний уровень.

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Об этом рассказали аналитики ассоциации "Свиноводы Украины", ссылаясь на результаты еженедельного мониторинга.

На прошлой неделе живые свиньи убойных кондиций в большинстве случаев покупали по 65-68 грн/кг. Средняя цена заготовки уже потеряла 5% по сравнению с предыдущей неделей, составив 66,1 грн/кг.

Отзывы от представителей мясопереработки по ходу реализации товара – неоднозначны. Часть поставщиков охлажденной свинины говорит об относительно равномерной торговле без существенных остатков, другие жалуются на уменьшение спроса со стороны глубокой мясопереработки. В то же время, подчеркивают аналитики ассоциации, уменьшение поставок импортного сырья в конце осени фактически нивелирует внешнее влияние на закупочные цены.

Дефицит кадров в свинохозяйствах Украины

В настоящее время каждое второе свинохозяйство в Украине испытывает дефицит кадров. По итогам анкетирования, которое проводилось среди участников ассоциации "Свиноводы Украины", оказалось, что 26% испытывают дефицит основного производственного персонала свинофермы (технологи, ветеринары, операторы, руководители производственных площадок), еще столько же жалуются на нехватку вспомогательных работников - слесарей. Почти половина (48%) опрашиваемых отметила потребность в водителях, трактористах, механиках и т. д.

По словам менеджера по коммуникациям ассоциации "Свиноводы Украины" Ирины Королевой, основными причинами кадрового дефицита владельцы свинохозяйств называют мобилизацию.

"В то же время, более четверти опрошенных считает, что весомым фактором также остается нехватка на рынке труда кандидатов с удовлетворительным уровнем квалификации", - отмечает эксперт.