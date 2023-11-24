Данілов розповів, коли будуть демобілізовані строковики, чий термін служби закінчився

Військовослужбовці строкової служби, в яких вже закінчився термін служби, але вони виявили бажання продовжити військову кар'єру, мають можливість залишитися в армії, уклавши контракт. Іншим військовим надається можливість демобілізації.

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Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в коментарі Українському Радіо.

За його словами, президент Володимир Зеленський висловив пропозицію щодо проведення демобілізації серед військовослужбовців під час проведення Ставки верховного головнокомандуючого і військові погодилися з цією ініціативою.

"Це справедливо", - сказав Данілов.

Сам Зеленський на пресконференції з литовським колегою Едгарсом Рінкевичсом також заявив, що наступного тижня в Україні буде підготовлено комплексний план із мобілізації та демобілізації. Він назвав це питання "складним" і "дуже актуальним".

"Є якісь рішення, які одразу вирішили... Але я хотів би, щоб люди розуміли увесь план дій – куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. (...) Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплексний план із цього питання буде на наступному тижні", – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що це питання стосується строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що питання демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде розглянуте та прийнято найближчим часом, оскільки становить суттєві ризики для нашої держави.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада на своєму засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 14 лютого 2024 року.

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку