Данилов рассказал, когда будут демобилизованы срочники, чей срок службы истек

Военнослужащие срочной службы, у которых уже истек срок службы, но они изъявили желание продолжить военную карьеру, имеют возможность остаться в армии, заключив контракт. Другим военным предоставляется возможность демобилизации.

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Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Украинскому Радио.

По его словам, президент Владимир Зеленский высказал предложение о проведении демобилизации среди военнослужащих во время Ставки верховного главнокомандующего и военные согласились с этой инициативой.

"Это справедливо", – сказал Данилов.

Сам Зеленский на пресс-конференции с литовским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом также заявил, что на следующей неделе в Украине будет подготовлен комплексный план по мобилизации и демобилизации. Он назвал этот вопрос "сложным" и "очень актуальным".

"Есть какие-то решения, которые сразу решили... Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. (...) Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос касается срочников, призванных на службу до начала полномасштабного вторжения.

Заметим, что ранее представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявлял, что вопрос демобилизации отслуживших полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет рассмотрен и принят в ближайшее время, поскольку представляет существенные риски для нашего государства.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 14 февраля 2024г.

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.