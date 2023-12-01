Кожне друге свиногосподарство відчуває дефіцит кадрів - дослідження АСУ

У листопаді Асоціація "Свинарі України" провела опитування серед учасників об’єднання, щоб з’ясувати, яка ситуація із забезпеченням кадрами у вітчизняних підприємств і на які спеціальності наразі найбільший попит.

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Враховуючи, що більшість свиногосподарств мають потужні департаменти рослинництва, експертам вдалося оцінити брак спеціалістів не лише з точки зору свинарства, а й по всій структурі.

В Асоціації зазначили, що господарства, які взяли участь в анкетуванні забезпечують понад 60% промислового поголів’я свиней в Україні.

Так, за підсумками анкетування чверть опитуваних, 26%, мають недостатню кількість основного виробничого персоналу свиноферми (технологи, ветеринари, оператори, керівники виробничих майданчиків), стільки ж відчувають дефіцит допоміжних працівників — слюсарів, електриків тощо.

Ще 48% респондентів відзначають брак персоналу не стільки у тваринництві, скільки у суміжних аграрних напрямках діяльності: водії, трактористи, механіки, агрономи тощо.

Більшість з опитаних (45%) прогнозують, що у найближчі кілька років дефіцит вище названих спеціальностей посилиться.

"Серед основних причин кадрового голоду сьогодні власники свинарського бізнесу називають мобілізацію. Водночас, понад чверть опитаних, вважає, що вагомим чинником також залишається брак на ринку праці кандидатів з задовільним рівнем кваліфікації" — каже менеджер із комунікацій Асоціації "Свинарі України" Ірина Корольова.

Стан тваринницької галузі

У червні 2022 року Delo.ua дізанлось про вплив повномасштабної війни на тваринницьку галузь. Президентка Асоціації "Свинарі України" Оксана Юрченко розповіла, що до повномасштабної війни найбільше промислових свиноферм було у трьох областях - Київська, Донецька і Львівщіна.

Однак війна змінила ситуацію, зокрема станом на червень минулого року, загальні втрати промислового сектору складали близько 10%, а це понад 300 тисяч свиней.

До війни Україна імпортувала 12% від внутрішнього виробництва промислової свинини та 6% від загального виробництва. Від січня до травня 2022 року в Україну завезли 22 тисяч тонн свинини, а це удвічі більше за показник аналогічного періоду 2021 року. Це становить 16% від промислового виробництва, або 8% від загальної ємності ринку.

Вже у жовтні 2023 року імпорт свинини був вдвічі менший, ніж рік тому. Ключовими країнами-постачальницями на український ринок залишаються Данія, Нідерланди, Бельгія та Канада.