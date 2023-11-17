40% українців не працюють за спеціальністю, - опитування

Близько 40% українців не працюють за спеціальністю. З них 17% одразу почали карʼєру в іншій галузі, 21% змінили сферу пізніше. Водночас більше третини (34%) респондентів не змінювали напрям зі студентських років.

Про це повідомляє Rakuten Viber, який напередодні Міжнародного дня студентів запитав українців, чи працюють вони за спеціальністю.

Зазначається, що результати опитування показали, що близько 40% українців не працюють за спеціальністю: 17% респондентів одразу після навчання почали працювати в іншій галузі, 21% змінили сферу пізніше.

Крім того, 3% здобували другу освіту вже за тим напрямом, у якому вирішили працювати.

Водночас більше третини українців (34%) мають роботу за спеціальністю та 5% працюють у дотичній сфері. Решта 20% наразі не працюють взагалі.

На питання “Чи працюєте ви за спеціальністю” відповіді розподілилися наступним чином:

Так, працюю за спеціальністю — 34% ;

Зараз ні, але колись працював/-ла — 21% ;

Зараз не працюю взагалі — 20% ;

Ніколи не працював/-ла за спеціальністю, після навчання одразу почав/-ла працювати в іншій галузі — 17% ;

Працюю в дотичній сфері — 5% ;

Працюю за іншою спеціальністю (отримував/-ла другу освіту вже за тим напрямом, у якому вирішив/-ла працювати) — 3% .

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 70 тисяч користувачів.



Нагадаємо, як прогнозують в Мінекономіки, протягом наступних 10 років в Україні найбільш затребуваними працівниками будуть інженери та технічні фахівці, які зосереджені на відновленні оборонно-промислового комплексу (ОПК) та розвитку вітчизняних військових технологій.

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