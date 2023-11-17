40% украинцев не работают по специальности, - опрос

Около 40% украинцев не работают по специальности. Из них 17% сразу начали карьеру в другой отрасли, 21% сменили сферу позже. В то же время, более трети (34%) респондентов не меняли направление со студенческих лет.

Об этом сообщает Rakuten Viber, который накануне Международного дня студентов спросил украинцев, работают ли они по специальности.

Отмечается, что результаты опроса показали, что около 40% украинцев не работают по специальности: 17% респондентов сразу после обучения начали работать в другой отрасли, 21% сменили сферу позже.

Кроме того, 3% получали второе образование уже по тому направлению, в котором решили работать.

В то же время более трети украинцев ( 34% ) работают по специальности и 5% работают в касательной сфере. Остальные 20% пока не работают вообще.

На вопрос "Работаете ли вы по специальности" ответы распределились следующим образом:

Так, работаю по специальности - 34% ;

Сейчас нет, но когда-то работал/-ла — 21% ;

Сейчас не работаю вообще - 20% ;

Никогда не работал по специальности, после обучения сразу начал работать в другой отрасли — 17% ;

Работаю в касательной сфере - 5% ;

Работаю по другой специальности (получал/-ла второе образование уже по тому направлению, в котором решил/-ла работать) — 3% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей.



Напомним, как прогнозируют в Минэкономики, в течение следующих 10 лет в Украине наиболее востребованными работниками будут инженеры и технические специалисты, которые будут сосредоточены на восстановлении оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развитии отечественных военных технологий.

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