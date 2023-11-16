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Економіка
Дата публікації

Інженери, військові фахівці, STEM випускники: які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні

Інженери, військові фахівці, STEM випускники: які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні
Які спеціалісти будуть найбільш затребуваними в Україні. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Протягом наступних 10 років в Україні найбільш затребуваними працівниками будуть інженери та технічні фахівці, які зосереджені на відновленні оборонно-промислового комплексу (ОПК) та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на заступницю міністра економіки України Тетяну Бережну.

За її словами, в Мінекономіки вже визначили, які спеціальності будуть та професійні навички будуть найбільш затребуваними в Україні протягом наступних 10 років.

Згідно з висновками, найбільш затребуваними в цьому періоді будуть інженери та технічні спеціалісти.

"Ми доходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей", - сказала Бережна. 

Також відзначено, що потрібні будуть військові фахівці різних спеціальностей. Особливу увагу приділять і випускникам STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика).

Крім того, Тетяна Бережна додала, що буде підвищена необхідність в медичному персоналі (включаючи реабілітологів та психологів), фахівцях з енергетичної та будівельної галузі, такі як архітектори, проєктувальники та інженери.

Нагадаємо, протягом наступного року в Україні реформують сотню закладів професійної освіти та їх на базі створять навчально-практичні центри. Ці майстерні отримають сучасне обладнання та інфраструктуру, що сприятиме покращенню підготовки студентів у найбільш популярних професіях, які мають великий попит для відновлення країни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко