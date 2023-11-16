Инженеры, военные специалисты, STEM выпускники: какие специалисты будут наиболее востребованы в Украине

В течение следующих 10 лет в Украине наиболее востребованными работниками будут инженеры и технические специалисты, которые будут сосредоточены на восстановлении оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и развитии отечественных военных технологий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на замминистра экономики Украины Татьяну Бережную.

По ее словам, в Минэкономики уже определили, какие специальности будут и профессиональные навыки будут наиболее востребованы в Украине в течение следующих 10 лет.

Согласно выводам наиболее востребованными в этом периоде будут инженеры и технические специалисты.

"Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий. Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей", - сказала Бережная.

Также отмечено, что потребуются военные специалисты разных специальностей. Особое внимание уделят и выпускникам STEM-образования (наука, разработка, инженерия, математика).

Кроме того, Татьяна Бережная добавила, что будет повышена необходимость в медицинском персонале (включая реабилитологов и психологов), специалистах по энергетической и строительной отрасли, таких как архитекторы, проектировщики и инженеры.

Напомним, в течение следующего года в Украине реформируют сотню заведений профессионального образования и их на базе создадут учебно-практические центры. Эти мастерские получат современное оборудование и инфраструктуру, что будет способствовать улучшению подготовки студентов в наиболее популярных профессиях, которые пользуются большим спросом на восстановление страны.

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