Украинцы с инвалидностью должны получать за выделенные деньги на треть больше средств реабилитации - Счетная палата

Количественный показатель обеспечения государством средствами реабилитации людей с инвалидностью в 2021 году оказался недовыполненным на 25% от ожидаемого из-за завышенных расходов, а в 2022 году – на 24%, указывают в Счетной палате.

Как говорится в сообщении контрольного органа, его аудит показал, что Министерство социальной политики как главный распорядитель государственных средств и Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью как ответственный исполнитель в течение 2,5 лет приобрели и оплатили ремонт 759 тысяч технических и других средств реабилитации.

Их получили около 200 тысяч человек. На это из госбюджета было потрачено почти 4 миллиарда гривен – 1,47 миллиарда в 2021 году, 1,54 миллиарда – в 2022 году и 0,97 миллиарда – в первом полугодии 2023 года.

"Потребность лиц с инвалидностью в средствах реабилитации не была удовлетворена полностью, а их право на социальную адаптацию – отсрочено. Созданная барьерная среда не позволяет лицам с ограниченной мобильностью активно участвовать в общественной жизни", – отметил ответственный за аудит заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер.

Установлено, что за два с половиной года по этой статье расходов было неэффективно использовано почти 23 миллиона гривен бюджетных средств, а 65 миллионов – использовано с нарушением законодательства.

Аудиторы подчеркивают, что нормативно-правовая база по обеспечению людей с инвалидностью техсредствами реабилитации противоречива и не адаптирована к международным стандартам, "а в отдельных случаях антисоциальна".

"Например, в апреле 2022 года участников боевых действий с ампутированными нижними конечностями исключили из перечня лиц, имеющих право на бесплатное протезирование и ортезирование изделиями повышенной функциональности по новейшим и отсутствующим в Украине технологиям", - отмечают в ведомстве.

В свою очередь лиц с инвалидностью, которым необходимо заменить аккумулятор для колесного кресла с электроприводом или электроскутера, заставляют купить его за свой счет и ждать компенсации, и потому люди с низким доходом прекращают пользоваться этими средствами.

Кроме того, поскольку не регламентирован предельный уровень админзатрат и расходов на сбыт и поставку средств реабилитации, предприятия определяют их по своему усмотрению. Так, одна из компаний при формировании себестоимости средств при их продаже включила маркетинговые услуги по 14 договорам на сумму 10 миллионов гривен, которые к этим расходам в действительности имеют лишь косвенное отношение.

Также в Счетной палате указывают, что остается законодательно неограниченным уровень торговой наценки на средства реабилитации для лиц с инвалидностью, потому предприятия устанавливают и ее самостоятельно. В ведомстве отмечают необходимость ограничить такую наценку на импортные средства.

Аудит также показал, что Минсоцполитики и Фонд соцзащиты не имели достоверных отчетных данных об обеспечении лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации. Также они не мониторили качество предоставленных услуг по обеспечению ТСР, что делает невозможным, соответственно, усовершенствование этой системы.

Установлено, что предприятия-производители предоставляли отделениям фонда недостоверную информацию о фактической дате обеспечения лиц средствами реабилитации. Из-за этого было отсрочено предоставление таких средств на 10 миллионов гривен в общей сложности в 92 случаях.

Также предприятия злоупотребляли обеспечением средствами реабилитации и неэкономно использовали бюджетные средства из-за отсутствия превентивных мер в системе Минсоцполитики.

Так, аудиторы установили внесение производителями недостоверных данных в акты приемки-передачи работ, манипулирование сведениями о мобильности протезов и обеспечение лиц с инвалидностью ТСР уже после их смерти.

Общая сумма нарушений составила 8 миллионов гривен. Еще почти 18 миллионов было использовано неэкономно – из-за установления отпускных цен, приближенных к предельным, а также включения в расходы на сбыт расходы на оплату коммерческих и образовательных услуг.

Аудит выявил, что неэкономно использованы почти 4 миллиона гривен на дорогостоящие комплектующие к протезно-ортопедическим изделиям, которые в отдельных случаях закупались через ряд посредников в 1,5-2,5 раза дороже их стоимости при импорте в Украину.

Установлены случаи, когда на предприятиях на устаревшем оборудовании работали протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты без соответствующего образования, но с многолетним опытом. В то же время госзаказ на эти профессии не сформирован.

"Специалистов можно сосчитать по пальцам одной руки. Молодежь не идет в эту отрасль, а ее необходимо привлекать. Государственная политика в этом направлении не осуществляется", - говорят в Счетной палате.

Ведомство рекомендовало Минэкономики и Минсоцполитики безотлагательно привлечь к развитию отрасли протезирования ведущих иностранных производителей средств реабилитации и внедрить новейшие европейские практики и технологии протезирования/ортезирования участников боевых действий и гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии России.

Кроме того, Счетная палата рекомендовала Минэкономики совместно с Минобразования и Минсоцполитики обеспечить госзаказ медицинских, технических и других профессий и специальностей в соответствии с объективными потребностями, а также привлекать к проведению работ по реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время Операции объединенных сил и протезировались.

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