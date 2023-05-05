Кабмин урегулировал установление факта инвалидности гражданских, полученной из-за войны

Кабинет министров урегулировал процедуру установления центрами медико-социальной экспертизы гражданскому населению, которое с 24 февраля 2022 года находится или находилось на территории проведения мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, в связи с военной агрессией России против Украины, причинной связи инвалидности с проведением указанных мероприятий.

Как сообщает Министерство ветеранов, правительство также урегулировало процедуру принятия этим ведомством решения об установлении факта получения указанными лицами ущерба здоровью от боеприпасов на территории проведения указанных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в постановления Кабмина №1317 от 3 декабря 2009 года и №306 от 25 апреля 2018 года.

Определено, что решение об установлении факта получения ущерба здоровью от боеприпасов на территории проведения военных мероприятий будет приниматься созданной Минветераном межведомственной комиссией.

В свою очередь причинную связь инвалидности с проведением указанных мероприятий будет устанавливать гражданским лицам МСЭК на основании соответствующего решения межведомственной комиссии при Минветеранов.

Для установления инвалидности необходимо будет подать на рассмотрение вышеупомянутой межведомственной комиссии следующие документы:

- копии первичной медицинской учетной документации;

- заключение судебно-медицинской экспертизы;

- копию справки МСЭК о группе и причине инвалидности от общего заболевания (для совершеннолетних) или копию заключения ВКК (для детей);

- справку об отсутствии (наличии) судимости;

- выписка из Единого реестра досудебных расследований.



Заявление и необходимые документы должны быть поданы или отправлены по почте в Минветеранов (переулок Музейный, 12, Киев, 01001)

Напомним также, что в марте Министерство социальной политики увеличило предельные суммы, которые государство может платить за обеспечение людей с инвалидностью средствами реабилитации, в том числе протезами, на 27,5%.