В Украине впервые провели операцию по имплантации протезов в кости

В Первом медицинском объединении Львова впервые в Украине провели остеоинтеграционное протезирование – имплантацию протеза непосредственно в кость пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Применяемая технология имеет определенные преимущества, в частности, такие как чувствительность и функциональность. Она особенно актуальна для людей, потерявших обе конечности, поскольку использовать классические протезы им сложно и часто больно", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что благодаря остеоинтеграционному протезированию делать первые шаги на имплантированных протезах можно уже на второй день после операции, а полноценно ходить – уже через шесть месяцев.

Первым пациентом, которому имплантировали протез в кость, стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, капитан Вооруженных сил Украины Игорь Крупнов. Осенью прошлого года автомобиль, в котором он вместе с побратимами ехал на задание, наехал на мины. В результате мужчина потерял обе ноги.

"Операцию провели в одной из львовских больниц. После протезирования Игорь чувствует себя хорошо, уже сделал первые шаги. Врачи довольны результатом", - сообщают в Минздраве.

Эту и еще три остеоинтегрирующих операций украинским врачам помогал делать один из ведущих специалистов мира – австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис, на счету которого уже около 1500 операций.

"Горжусь тем, что для наших пациентов становятся доступными такие современные технологии. Это то, что стоит масштабировать, привлекая экспертов. Благодарен врачам, которые отзываются и приезжают. Господин Аль Мудерис был первым, кто помог нашим врачам начать овладевать новейшей технологией. Надеюсь, в ближайшее время к нему присоединятся специалисты из Германии и Швеции", – прокомментировал министр Виктор Ляшко.

Он выразил уверенность, что эту практику и дальше будут реализовывать украинские врачи, имеющие опыт хирургических вмешательств. Как добавил глава Минздрава, ее будут применять по максимуму, где это возможно.

Напомним также, что на днях во Львове открыли первую очередь медицинского центра Superhumans, где будут бесплатно проводить протезирование, реабилитацию, лечение посттравматического стрессового расстройства и реконструктивную хирургию.