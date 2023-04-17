В Україні вперше провели операцію з імплантації протезів у кістки

У Першому медичному обʼєднанні Львова вперше в Україні здійснили остеоінтеграційне протезування – імплантацію протеза безпосередньо в кістку пацієнта. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Застосована технологія має певні переваги, зокрема, такі як чутливість та функціональність. Вона є особливо актуальною для людей, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче", - вказують у відомстві.

Зазначається, що завдяки остеоінтеграційному протезуванню робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції, а повноцінно ходити – вже за шість місяців.

Першим пацієнтом, якому імплантували протез в кістку, став 56-річний ветеран російсько-української війни, капітан Збройних сил України Ігор Крупнов. Восени минулого року авто, в якому він разом з побратимами їхав на завдання, наскочило на міни. У результаті чоловік втратив обидві ноги.

"Операцію провели в одній із львівських лікарень. Після протезування Ігор почувається добре, вже зробив перші кроки. Лікарі задоволені результатом", - повідомляють у МОЗ.

Цю та ще три остеоінтегрувальні операції українським лікарям допомагав робити один із провідних спеціалістів світу – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс, на рахунку якого вже близько 1500 операцій.

"Пишаюся тим, що для наших пацієнтів стають доступними такі сучасні технології. Це те, що варто масштабувати, залучаючи експертів. Вдячний лікарям, які відгукуються і приїжджають. Пан Аль Мудеріс був першим, хто допоміг нашим лікарям почати опановувати новітню технологію. Сподіваюсь, найближчим часом до нього доєднаються фахівці з Німеччини та Швеції", - прокоментував міністр Віктор Ляшко.

Він висловив впевненість, що цю практику і далі будуть реалізовувати українські лікарі, які мають досвід хірургічних втручань. Як додав очільник МОЗ, її будуть застосовувати по максимуму, де це можливо.

Нагадаємо також, що днями під Львовом відкрили першу чергу медичного центруSuperhumans, де безкоштовно проводитимуть протезування, реабілітацію, лікування посттравматичного стресового розладу та реконструктивну хірургію.