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100 протезів на місяць: у центрі "НЕЗЛАМНІ" запрацювала нова протезна майстерня
Національний реабілітаційний центр “Незламні” Першого медоб’єднання Львова відкрив майстерню протезування, що розрахована одразу на 10 робочих місць. Це дасть змогу встановлювати сто протезів на місяць. До ініціативи долучились і приватні донори. Зокрема, бренд NESCAFÉ передав 3,5 млн грн для реновації приміщення.
Майстерню з гіпсовими, примірочними і тренувальними кімнатами розміщено на площі 250 м² на першому поверсі головного корпусу лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Від вересня у реабілітаційному центрі було встановлено більш як сто протезів, десять з яких – біонічні протези рук. За словами Олега Самчука, гендиректора Першого медоб’єднання Львова, відкриття майстерні уп’ятеро збільшить потужності центру і забезпечить виготовлення 100 протезів на місяць.
Майстерня розрахована одразу на 10 робочих місць. Серед фахівців – як протезисти з багаторічним досвідом, так і молоді спеціалісти. До команди долучились також військові, які втратили кінцівки на війні. Ілля Пилипенко – один із них.
"Ілля отримав важке поранення під час виконання завдання. Вже зараз він вчиться працювати на 3D-принтері. Буде виготовляти протези для інших поранених. Таким чином, здійснилася ще одна наша мрія. Незламні українці допомагають іншим Незламним", – розповідає міський голова Львова Андрій Садовий.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відкриття майстерні стало можливим завдяки підтримці донорів, зокрема, бренду NESCAFÉ компанії Nestlé, що передав 3,5 млн гривень для реновації приміщення.
"NESCAFÉ – це бренд, який створює особливі моменти у житті. Ми хочемо, щоб наші люди, які постраждали від війни, якнайшвидше могли повернутися до повноцінного життя. Ми продовжуємо надавати допомогу продуктами харчування цивільному населенню та захисникам України, та прагнемо допомагати з іншими найгострішими потребами. Зараз така потреба – це забезпечення можливостей якісного протезування в Україні. Від нашого бренду було передано 3,5 млн грн для реновації будівлі протезної лабораторії "UNBROKEN", яка допомагатиме українцям повертати здоров’я і якість життя", – зазначила Ірина Крехович, керівник бізнесу напоїв Nestlé в Україні і Молдові.
Підтримка громад є невід’ємною частиною діяльності компанії Nestlé та входить до програми створення спільних цінностей, спрямованої на розв’язання глобальних соціальних та економічних проблем.
"Ми вже багато років співпрацюємо з Львівською міською радою та обласною адміністрацією і завжди намагаємося бути поруч з громадою у складні часи. Підтримка Національного реабілітаційного центру, що був створений у Львові, – продовження нашої співпраці", – говорить Володимир Співак, директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні і Молдові.
Загалом компанія Nestlé передала 4,8 млн грн допомоги на потреби центру:
- 3,5 млн грн становить внесок бренду NESCAFÉ для реновації протезної лабораторії;
- Центр з надання бізнес-сервісів Nestlé у Львові (Nestlé Business Services Lviv) передав 1,32 млн грн для організації матеріально-технічної бази "UNBROKEN";
- бізнес Nestlé Professional встановив у реабілітаційному центрі кавомати, безкоштовно обслуговує їх та надає каву.
Довідка
Національний реабілітаційний центр "Незламні" ("Unbroken") – унікальне місце, де дорослі й діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх ще й виготовлятимуть. Окрім того, у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових і цивільних. Проєкт реалізується Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.