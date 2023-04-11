100 протезов в месяц: в центре "НЕЗЛАМНІ" заработала новая протезная мастерская

Национальный реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ" первого медобъединения Львова открыл мастерскую протезирования, рассчитанную сразу на 10 рабочих мест. Это позволит устанавливать сто протезов в месяц. К инициативе присоединились и частные доноры. В частности, бренд NESCAFÉ передал 3,5 млн грн для реновации помещения.

Мастерская с гипсовыми, примерочными и тренировочными комнатами находится на площади 250 м² на первом этаже главного корпуса больницы Святого Пантелеймона во Львове. С сентября в реабилитационном центре было установлено более ста протезов, десять из которых – бионические протезы рук. По словам Олега Самчука, гендиректора Первого медобъединения Львова, открытие мастерской в пять раз увеличит мощности центра и обеспечит изготовление 100 протезов в месяц.

Мастерская рассчитана сразу на 10 рабочих мест. Среди специалистов как протезисты с многолетним опытом, так и молодые специалисты. К команде присоединились также военные, потерявшие концовки на войне. Илья Пилипенко – один из них.

"Илья получил тяжелое ранение во время выполнения задания. Уже сейчас он учится работать на 3D-принтере. Будет производить протезы для других раненых. Таким образом, осуществилась еще одна наша мечта. Несокрушимые украинцы помогают другим Несокрушимым", – рассказывает городской голова Львова Андрей Садовый. .

Фото: Unbroken

Открытие мастерской стало возможным благодаря поддержке доноров , в частности бренда NESCAFÉ компании Nestlé, передавшего 3,5 млн гривен для реновации помещения.

"NESCAFÉ – это бренд, который создает особые моменты в жизни. Мы хотим, чтобы наши люди, пострадавшие от войны, как можно быстрее вернуться к полноценной жизни. Мы продолжаем оказывать помощь продуктам питания гражданскому населению и защитникам Украины и стремимся помогать с другими острейшими". потребностями.Сейчас такая потребность - это обеспечение возможностей качественного протезирования в Украине. От нашего бренда было передано 3,5 млн грн для реновации здания протезной лаборатории "UNBROKEN", которая будет помогать украинцам возвращать здоровье и качество жизни", - отметила Ирина Крехович, руководитель бизнеса напитков Nestlé в Украине и Молдове

Поддержка общин является неотъемлемой частью деятельности компании Nestlé и входит в программу создания общих ценностей, направленную на решение глобальных социальных и экономических проблем.

"Мы уже много лет сотрудничаем со Львовским городским советом и областной администрацией и всегда стараемся быть рядом с общиной в сложные времена. Поддержка Национального реабилитационного центра, созданного во Львове, – продолжение нашего сотрудничества", – говорит Владимир Спивак, директор по корпоративным коммуникациям. и связей с общественностью Nestlé в Украине и Молдове

В целом компания Nestlé передала 4,8 млн грн помощи на нужды центра:

3,5 млн грн составляет взнос бренда NESCAFÉ для реновации протезной лаборатории;

Центр предоставления бизнес-сервисов Nestlé во Львове (Nestlé Business Services Lviv) передал 1,32 млн грн для организации материально-технической базы "UNBROKEN";

бизнес Nestlé Professional установил в реабилитационном центре кофемат, бесплатно обслуживает их и предоставляет кофе.

Фото: Unbroken

Справка

Национальный реабилитационный центр "НЕЗЛАМНІ" ("Unbroken") – уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их еще и будут производить. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Проект реализуется Первым медицинским объединением Львова и Львовским городским советом при поддержке Министерства здравоохранения Украины.