В Естонії першим двом українцям безкоштовно зробили біонічні протези ніг (ФОТО)

У березні повернулися з Естонії в Україну і продовжують реабілітацію на базі вітчизняних медичних закладів перші двоє українців, що скористалися безкоштовною програмою протезування кінцівок та реабілітації, яку реалізують український благодійний фонд BGV спільно з урядом Естонії.

Як повідомляють у фонді, це, зокрема, аеророзвідник 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки Сухопутних військ Збройних сил України Тарас Винарчик, який втратив ногу у серпні 2022 року під час виконання завдання з корегування артилерії за допомогою безпілотника.

Другим участником програми став Олександр Горохівський з Чернігівської області, який втратив кінцівку під час облоги Чернігова, отримавши вогнепальне поранення з ускладненням.

Цей проєкт із реабілітації військових ініційовано Міністерством соціальної політики Естонії у співпраці з Силами оборони Естонії та Східно-Талліннською центральною клінічною лікарнею. Це один з найбільших медзакладів у країні: до його складу входять сім клінік, а штат нараховує понад 2500 працівників.

Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV

У рамках програми пацієнтам виготовляють та встановлюють надсучасні біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію і природність ходи (при протезуванні нижніх кінцівок).

Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний додаток, який дає можливість перемикатися з ходьби на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи таким чином високий комфорт використання і рівень рухової активності. Вартість одного такого протезу сягає 70-80 тисяч євро.

Для українців протезування у рамках програми є повністю безкоштовним: виготовлення, встановлення, реабілітація в Східно-Талліннській центральній лікарні та логістичні витрати беруть на себе ініціатори проєкту.

До кінця року партнери у рамках співпраці планують організувати протезування для 20 українських військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок повномасштабного російського вторгнення.