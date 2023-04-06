В Эстонии первым двум украинцам бесплатно сделали бионические протезы ног (ФОТО)

В марте вернулись из Эстонии в Украину и продолжают реабилитацию на базе отечественных медицинских учреждений первые два украинца, которые воспользовались бесплатной программой протезирования конечностей и реабилитации, реализуемой украинским благотворительным фондом BGV совместно с правительством Эстонии.

Как сообщают в фонде, это, в частности, аэроразведчик 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Тарас Винарчик, потерявший ногу в августе 2022 года во время выполнения задания по корректировке артиллерии с помощью беспилотника.

Вторым участником программы стал Александр Гороховский из Черниговской области, потерявший конечность во время осады Чернигова, получив огнестрельное ранение с осложнением.

Данный проект по реабилитации военных инициирован Министерством социальной политики Эстонии в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии и Восточно-Таллинской центральной клинической больницей. Это одно из крупнейших медучреждений в стране: в его состав входят семь клиник, а штат насчитывает более 2500 сотрудников.

Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV Фото: фонд BGV

В рамках программы пациентам изготовляют и устанавливают сверхсовременные бионические электронные протезы, которые регулируются индивидуально под потребности конкретного пользователя, что обеспечивает полную симметрию и естественность походки (при протезировании нижних конечностей).

Такие протезы оборудованы амортизаторами и рядом подвижных элементов для повышенной физической активности, а также имеют специальное мобильное приложение, позволяющее переключаться с ходьбы на разнообразные спортивные режимы, обеспечивая таким образом высокий комфорт использования и уровень двигательной активности. Стоимость одного такого протеза составляет 70-80 тысяч евро.

Для украинцев протезирование в рамках программы полностью бесплатно: изготовление, установку, реабилитацию в Восточно-Таллинской центральной больнице и логистические расходы берут на себя инициаторы проекта.

До конца года партнеры в рамках сотрудничества планируют организовать протезирование для 20 украинских военных и гражданских, потерявших конечности в результате полномасштабного российского вторжения.