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В Украине увеличили размер компенсации стоимости протезов и всех других средств реабилитации
Министерство социальной политики Украины увеличило все предельные цены на средства реабилитации для людей с инвалидностью на 27,5%. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Кабмина.
Военнослужащие имеют возможность получить компенсацию за протезные изделия, которые втрое дороже уже повышенных предельных цен.
"Мы обеспечиваем возможность обеспечения втрое более дорогими протезами за установленную предельную стоимость - с повышенной функциональностью, более надежными комплектующими, лучших мировых производителей", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Каждый гражданин Украины может бесплатно получить вспомогательные средства реабилитации, предельная стоимость которых определяется соответствующим приказом Минсоцполитики для каждого отдельного изделия в зависимости от его типа и конструктивных особенностей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно документу государство платит стоимость протеза в пределах определенных предельных цен и обеспечивает бесплатное обслуживание изделия в течение срока его эксплуатации.
Источник фото: ua.depositphotos.com