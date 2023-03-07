В Украине увеличили размер компенсации стоимости протезов и всех других средств реабилитации

Министерство социальной политики Украины увеличило все предельные цены на средства реабилитации для людей с инвалидностью на 27,5%. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Кабмина.

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Военнослужащие имеют возможность получить компенсацию за протезные изделия, которые втрое дороже уже повышенных предельных цен.

"Мы обеспечиваем возможность обеспечения втрое более дорогими протезами за установленную предельную стоимость - с повышенной функциональностью, более надежными комплектующими, лучших мировых производителей", - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Каждый гражданин Украины может бесплатно получить вспомогательные средства реабилитации, предельная стоимость которых определяется соответствующим приказом Минсоцполитики для каждого отдельного изделия в зависимости от его типа и конструктивных особенностей.

Согласно документу государство платит стоимость протеза в пределах определенных предельных цен и обеспечивает бесплатное обслуживание изделия в течение срока его эксплуатации.

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