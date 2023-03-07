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Категорія
Здоровʼя
Дата публікації

В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації

Протезування, компенсація
Держава сплачує вартість протезу в межах визначених граничних цін. Фото: ua.depositphotos.com

Міністерство соціальної політики України збільшило всі граничні ціни на засоби реабілітації для людей з інвалідністю на 27,5%. Про це 7 березня повідомила пресслужба Кабміну.

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Військовослужбовці мають можливість отримати компенсацію за протезні вироби, які є втричі дорожчими за вже підвищені граничні ціни.

"Ми забезпечуємо можливість забезпечення втричі дорожчими протезами за встановлену граничну вартість — з підвищеною функціональністю, більш надійними комплектуючими, кращих світових виробників", — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Фото 2 — В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації
Фото 3 — В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації
Фото 4 — В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації
Фото 5 — В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації
Фото 6 — В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації

Кожен громадянин України може безкоштовно отримати допоміжні засоби реабілітації, гранична вартість яких визначається відповідним наказом Мінсоцполітики, для кожного окремого виробу, в залежності від його типу та конструктивних особливостей.

Згідо з документом, держава сплачує вартість протезу в межах визначених граничних цін, та забезпечує безоплатне обслуговування виробу протягом терміну його експлуатації.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан