В Україні збільшили розмір компенсації вартості протезів та всіх інших засобів реабілітації

Міністерство соціальної політики України збільшило всі граничні ціни на засоби реабілітації для людей з інвалідністю на 27,5%. Про це 7 березня повідомила пресслужба Кабміну.

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Військовослужбовці мають можливість отримати компенсацію за протезні вироби, які є втричі дорожчими за вже підвищені граничні ціни.

"Ми забезпечуємо можливість забезпечення втричі дорожчими протезами за встановлену граничну вартість — з підвищеною функціональністю, більш надійними комплектуючими, кращих світових виробників", — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Кожен громадянин України може безкоштовно отримати допоміжні засоби реабілітації, гранична вартість яких визначається відповідним наказом Мінсоцполітики, для кожного окремого виробу, в залежності від його типу та конструктивних особливостей.

Згідо з документом, держава сплачує вартість протезу в межах визначених граничних цін, та забезпечує безоплатне обслуговування виробу протягом терміну його експлуатації.

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