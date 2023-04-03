Реабилитационное наводнение. Минздраву нужно начинать широкий диалог, чтобы дать шанс на нормальную жизнь миллионам искалеченных войной украинцев

Минздраву нужно начинать широкий диалог в отрасли и думать над новыми формами государственно-частного партнерства, чтобы дать шанс на нормальную жизнь миллионам искалеченных войной украинцев

По оценкам экспертов, до 10 млн украинских гражданских граждан и защитников после войны будут нуждаться в реабилитации — физической, психологической, посттравматическом восстановлении и возвращении к полноценной мирной жизни и работе. Лишь в относительно мирном Киеве численность людей, которые будут нуждаться в реабилитации, оценивается в 100 тысяч человек — и это только ветераны и участники боевых действий. Если добавить членов их семей и пострадавших гражданских, количество потенциальных пациентов будет еще более впечатляющим. Поэтому эксперты призывают чиновников и законодателей скорректировать модель медицинской реформы и, не ожидая проблем, начать диалог в отрасли. Выход они видят в системном партнерстве государства и частного сектора, благодаря чему украинская система здравоохранения получит шанс справиться с новыми беспрецедентными вызовами.

Напрасные надежды на государство

Армия ветеранов и искалеченных войной гражданских — беспрецедентный вызов для Украины за всю историю ее независимости. У воюющего государства нет денег оплачивать не то что сложные операции, но и любые медицинские услуги для граждан. Как и в мирные времена, пациенты доплачивают за все в «конвертах», в том числе и ветераны вынуждены тратить собственные деньги на восстановление после ранений и даже на протезирование. А украинская медицина и до войны чувствовала себя нехорошо: достаточно вспомнить, как она захлебнулась от потока пациентов во время эпидемии COVID-19. С того времени государственная сеть лечебных учреждений не стала более широкой, а ее техническое оснащение не стало лучше. Наоборот, из-за боевых действий утрачены клиники, оборудование, кадры.

Сейчас главная надежда ветеранов — поддержка благотворителей и инициативы местных властей, как центр «Несокрушимые» и сеть RECOVERY . Они создают центры реабилитации на мирных территориях Львовщины и Франковщины или неподалеку от основных потоков раненых с фронта — в Днепре и Одессе. Кто имеет возможность, те выезжают на реабилитацию за границу за собственный счет, финансируя зарубежную медицинскую систему. Лишь сотням человек удается получить бесплатный курс реабилитации за границей. Сейчас украинских воинов и искалеченных войной мирных жителей принимают на реабилитацию специализированные учреждения по всему миру, а реализация таких проектов возможна также благодаря средствам частных благотворителей, гуманитарных фондов и государств, которые поддерживают Украину в противостоянии российскому военному нашествию.

Но насколько хватит этого энтузиазма? Тем более, что после ада передовой украинские защитники вернутся домой в небольшие города, областные центры или села и столкнутся со страшной реальностью: за помощью придется ездить в крупные города и центры концентрации реабилитационных учреждений. Или еще хуже — нести финансовое бремя, регулярно ездить куда-то, оставляя семью и работу.

Поэтому эксперты бьют тревогу: Украине уже сейчас нужно думать, как организовать в масштабах страны физическую и психическую реабилитацию людей, пострадавших от войны. А следовательно, проблему нужно предупредить и уже сегодня найти решение на государственном уровне.

Дефицит мощности

«Речь идет о более чем 10 млн украинцев. Лишь благодаря государственному и местному бюджетам невозможно обеспечить необходимую помощь для такого огромного количества людей», — оценивает перспективу Андрей Новак, председатель Комитета экономических стратегий Украины.

По его словам, ключевая задача украинского государства — быстрое развертывание инфраструктуры реабилитационной помощи. Украина и миллионы ее граждан будут нуждаться в огромном количестве медицинских реабилитационных центров, которые должны появиться практически в каждом городе страны, ведь количество раненых военных и гражданских очень велико, им нужна будет и кратко-, и среднесрочная реабилитационная поддержка, а кому-то и постоянная медпомощь. От государства нужно не только финансирование, но и быстрое создание инфраструктуры реабилитационной помощи. Законодательное и нормативное регулирование, которое позволит создать эффективную модель массовой реабилитации, — это задача государства.

По состоянию на данное время существует реальная угроза того, что героям войны придется ездить через всю страну и записываться в многомесячные очереди в одиночные специализированные центры. Или их, как часто случается сейчас, будут выписывать из больницы или госпиталя с напутственным советом: «Занимайся, разрабатывай свою руку или ногу». И какие должны быть упражнения, как их делать (а лучше, конечно, под надзором специалиста) — с этими вопросами человек остается один на один.

Именно об этом вызове предупреждает Татьяна Юрочко, кандидат наук по государственному управлению, доцент, руководитель Школы здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия». «Нужно не просто разработать стандарты. Сама сеть реабилитационных центров, которой сейчас нет, нуждается в развитии. У нас нет реабилитационных центров, созданных согласно стандартам оснащения», — подчеркивает эксперт и поясняет, что только помещений и оборудования недостаточно. Нужны подготовленные кадры, включая множество квалифицированных специалистов из разных сфер медицины, медсестер, работников служб социального ухода, которых Украине также нужно готовить и учить уже сейчас. С кадрами тоже дефицит, ведь вопрос о развитии широкой реабилитационной сети в Украине вообще не возникал до 24 февраля 2022 года.

Партнерства для победы и восстановления

Уже сегодня очевидно, что государство своими силами не сдвинет с места эту скалу. Госбюджет, который ныне дефицитный и наполняется печатным станком и международной помощью, не готов к финансированию широких социальных программ. Конечно, есть вероятность, что с реабилитационной инфраструктурой помогут международные партнеры. Но для них это не первоочередное направление помощи Украине. Андрей Новак убежден, что Украина должна полагаться прежде всего на собственные силы. Поэтому наиболее реалистическим вариантом расширения сети реабилитационных заведений и принципиального улучшения такой системы станут разные формы взаимодействия государственного и частного секторов. «Силами государственных учреждений без частного сектора обеспечить помощь такому огромному количеству пациентов невозможно. Государство должно обеспечить бесплатно всех военнослужащих по крайней мере базовой медпомощью. А дальше, как один из элементов социальной политики — медицинское обеспечение тех, кто в этом нуждается», – говорит специалист.

Предположим, ветеран захочет обратиться за нужной ему медицинской услугой в рамках реабилитации в частное медицинское учреждение или специализированный институт. В таком случае все затраты он полностью покрывает сам. Но государство может помочь: отдать этим учреждениям часть бюджетных средств, которые гарантированы ветерану в рамках базового набора услуг, и компенсировать значительную часть стоимости восстановления. Казалось бы, логично. Но такого механизма в Украине не существует на уровне законодательства: система здравоохранения действует по принципу «деньги бюджета идут за пациентом», но не далее государственных или муниципальных учреждений.

Татьяна Юрочко также подчеркивает: «Нужно рассматривать возможности государственно-частного партнерства, взаимодействие бизнеса и государства». Эксперт убеждена, что без привлечения в систему реабилитации частного медицинского сектора Украине не обойтись: «Уже сейчас есть факты, что нашим воинам (я уже не говорю о гражданских) приходится платить собственные средства за реабилитационные услуги. Решение этой проблемы должно быть комплексным. Возможно, нужна государственная программа по целевому финансированию — это один из каналов финансирования. Второй — гарантированные государством пакеты медицинской реабилитационной помощи, согласно которым государство в лице Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) будет закупать реабилитационные услуги у провайдеров — медицинских учреджений независимо от формы их собственности, которые заключили соглашение как провайдер по предоставлению таких услуг», — объясняет эксперт.

По ее словам, стоимость услуг в частном медицинском секторе может быть выше, чем в государственных или муниципальных учреждениях. Впрочем, государство уплатит за ветерана большую часть стоимости гарантированной ему медицинской услуги, а сверх этой суммы он может оплатить сам или воспользоваться программой медицинского страхования — в таком случае дополнительные затраты компенсирует страховая компания. Такой механизм оплаты позволит снять финансовую нагрузку с ветеранов, а средства прозрачно будут оборачиваться в системе здравоохранения.

«10–15% сможет обеспечивать государство, остальное — внешняя помощь, средства частного сектора, благотворительных и медицинских фондов, медицинской страховки, — так видит реалистичное распределение финансирования реабилитационных услуг Новак. – Софинансированием из разных источников можно будет реально осуществлять масштабную программу реабилитации украинцев».

###

Итак, попытки государства отложить проблему на потом, прикрыв организационное и финансовое несовершенство системы реабилитации, в перспективе приведут лишь к усугублению проблемы, которая может стать источником социального напряжения и недовольства тех, кто ценой своего здоровья сохранил Украину и защитил ее независимость.

А вот развитие системы реабилитации на базе всех имеющихся ресурсов отечественной системы здравоохранения может стать мощным драйвером модернизации украинской медицинской системы. Именно поэтому эксперты призывают правительственных чиновников, законодателей и медиков из государственного и частного сектора уже сейчас работать над новой моделью медицинского обеспечения и реабилитации, которая поможет ветеранам не остаться один на один со своими проблемами, а стране после победы позволит принципиально модернизировать свою систему здравоохранения. Которая, кстати, после победы может стать магнитом для «медицинского туризма» граждан других стран мира и экспортером услуг по высокой добавленной стоимостью, тем самым помогая восстанавливать страну.

Для этого достаточно лишь немного скорректировать медицинскую реформу с учетом новых вызовов. Вполне вероятно, что их осознают и в Министерстве здравоохранения, и в профильном парламентском комитете по вопросам здоровья наций и медпомощи. В сущности, и действующий глава МОЗ Виктор Ляшко, и председатель комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий — люди прогрессивные, с глубоким пониманием медицинской сферы и опытом реформирования системы здравоохранения. Поэтому шансы на победу здравого смысла над постсоветской инерцией есть. По убеждению экспертов, системное партнерство государства и частного медицинского бизнеса дает военным перспективу восстановиться, чтобы иметь хорошее качество жизни — так Украина возвратит своим защитникам неоплатный долг за их победу во время защиты независимости.