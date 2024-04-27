В Словакии уже собрали около €4 млн на боеприпасы для Украины

Жители Словакии, которых не устраивает, что их правительство отказывается поддерживать Украину оружием, собрали уже почти 4 миллиона евро на закупку снарядов для Украины.

Об этом свидетельствуют цифры на сайте соответствующей инициативы граждан по сбору средств.

Так, с момента начала инициативы прошло уже 12 дней (на 27 апреля 2024 года), и за этот период удалось собрать 3 878 627 евро. При этом средства предоставили более 60 тысяч доноров.

В описании инициативы, которая называется "Боеприпасы для Украины – если не правительство, то мы пришлем", указано, что стартовой целью сбора является 250 тысяч евро с последующими ожиданиями постепенно выйти на 1 миллион евро.

"Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке необходимых боеприпасов для Украины. К ней уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них пока нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе", - говорится в тексте инициативы.

"Было бы досадно, если бы так и осталось. Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему от войны соседу", – добавили авторы инициативы.

Собиратели средств заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство жителей Словакии не соглашаются с изменениями во внешней политике правительства после прошедших в сентябре выборов.

"Многие в Словакии стесняются ориентации правительства на Россию. Вот почему люди вносят свой вклад", – сказала одна из организаторов кампании Зузана Ижакова.

Сообщается, что сбор средств будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую инициативу по сбору боеприпасов, первые поставки которых в Украину ожидаются в июне.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют 100 млн евро на снаряды для Украины. Также о выделении 140 млн евро на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург, Швеция, Португалия, Канада и Финляндия.

19 марта на заседании в формате Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия планирует покрыть расходы на 180 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы.

26 апреля стало известно, что Канада выделит дополнительные средства в размере 13 миллионов канадских долларов на чешскую инициативу.

Изменение курса Словакии о помощи Украине

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экспремьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.

Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

После своего назначения на пост премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.

При этом он добавил, что, по его мнению, у россиян есть большие территориальные достояния, чем Украина.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину неготовой к членству в Евросоюзе, но не блокировал начало переговоров по вступлению.