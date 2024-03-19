Канада объявила о выделении более $30 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

Канада выделит более 40 миллионов канадских долларов ($30 млн) на чешскую инициативу по закупке 800 000 боеприпасов для Украины.

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Об этом во время заседания в формате "Рамштайн" сообщил канадский министр обороны Билл Блэр.

Отмечается, что финансирование в рамках этой инициативы позволит направить несколько тысяч артиллерийских боеприпасов в Украину.

Кроме того, канадский министр сообщил, что Канада передаст пакет приборов ночного видения для помощи ВСУ в ночных операциях. Эта помощь на сумму около $5 млн будет получена от канадской компании Twenty20 Insight Inc.

Министр Блэр также подтвердил, что Канада официально присоединилась к коалиции дронов, которую совместно возглавляют Латвия и Великобритания. Первоначальный вклад Канады составляет более 800 беспилотников – ожидается, что первая партия прибудет в Украину уже весной.

Чешская инициатива закупки боеприпасов для Украины

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург, Швеция, Португалия и Финляндия.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

Стоит добавить, что 19 марта на заседании в формате Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия планирует покрыть расходы на 180 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Фото: ua.depositphotos.com