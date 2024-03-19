Снаряды для Украины: Финляндия выделит €30 млн в рамках чешской инициативы

Финляндия объявила о присоединении к чешской инициативе по поставке боеприпасов для Украины, выделив для этого €30 млн.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хааккянен.

"Обсуждали с командующим чешскими силами обороны вопросы улучшения поддержки европейской обороны и Украины. В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия принимает участие в этой инициативе, выделив €30 млн", - отметил министр.

Минобороны Украины в сообщении в соцсети Х поблагодарило Финляндию за поддержку:

"Мы благодарны нашим финским партнерам за это важное решение и непреклонную поддержку. Вместе мы победим", - говорится в сообщении.

Чешскую инициативу могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран вне ЕС была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул президент Чехии Петр Павел.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что Нидерланды выделяют €100 млн на снаряды для Украины. Также о выделении €140 млн на закупку снарядов объявила и Норвегия. Впоследствии к инициативе присоединились Люксембург, Швеция и Португалия.

8 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов.

Стоит добавить, что 19 марта на заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия планирует покрыть расходы на 180 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы.