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Экономика
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ЕС выделяет 500 млн евро на производство боеприпасов

Фото: ua.depositphotos.com
Европейская Комиссия объявила о выделении 500 миллионов евро для наращивания и ускорения производства боеприпасов. Фото: ua.depositphotos.com

Европейская комиссия 15 марта приняла решение о выделении 500 млн евро из бюджета Европейского Союза на производство боеприпасов, чтобы увеличить мощности оборонной промышленности.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия сегодня выделила 500 миллионов евро в рамках Акта по поддержке производства боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности нарастить объем производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов калибра 155-мм в год до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Также Еврокомиссия в рекордно короткие сроки завершила оценку в соответствии с Регламентом ASAP и выбрала 31 проект, чтобы помочь европейской промышленности увеличить производство боеприпасов.

Ожидается, что соглашения о предоставлении грантов с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года.

Благодаря уже принятым мерам, в январе 2024 года мощность производства 155-мм снарядов в Европе достигла 1 миллиона в год.

Кроме того, Еврокомиссия запустила программу по укреплению европейской оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA) и четвертую ежегодную программу Европейского оборонного фонда (EDF).

На эти программы из бюджета ЕС выделяют около 2 миллиардов евро.

Отмечается, что сегодняшние шаги по укреплению европейской оборонной технологической и промышленной базы сделаны после принятия первой в истории Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и связанного с ней предложения по Европейской оборонно-промышленной программе (EDIP).

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов   в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе   нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Позднее издание Bloomberg   писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса,   страны Евросоюза успеют   изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем.   сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько