В ЕС одобрили выделение €5 млрд на закупку оружия для Украины

Послы Европейского Союза поддержали выделение дополнительного финансирования в размере 5 млрд. евро, которые будут перечислены в Фонд содействия Украине (UkraineAssistanceFund). Именно из этого фонда финансируются поставки оружия Украине.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Фонд позволит нам усилить нашу военную поддержку Украине еще на 5 миллиардов евро. Сообщение ясное: мы будем поддерживать Украину всем, чем нужно для (ее) победить", - написал Боррель.

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на выделение средств, назвав их мощной помощью.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы. Мы с нетерпением ожидаем принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", – написал он.

В представительстве Бельгии, председательствующей в Совете Европейского Союза с 1 января, отметили, что ЕС продолжит оказывать Украине дальнейшую помощь в войне.

"Послы ЕС согласились в принципе реформировать Европейский фонд мира, чтобы поддержать Украину бюджетом в размере 5 миллиардов евро на 2024 год. Они остаются настроенными оказывать длительную поддержку и гарантировать, что страна получит военную технику, необходимую для защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Боррель пообещал, что ЕС Украине в 2024 году предоставит Украине военную помощь на €21 млрд.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз и его страны-члены передали Украине военное оборудование, боеприпасы и оружие на общую сумму €28 млрд.