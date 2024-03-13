- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
У ЄС схвалили виділення €5 млрд на закупівлю зброї для України
Посли Європейського Союзу підтримали виділення додаткового фінансування у розмірі 5 млрд євро, які будуть перераховані у Фонд сприяння Україні (UkraineAssistanceFund). Саме з цього фонду фінансуються постачання зброї Україні.
Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Фонд дозволить нам посилити нашу військову підтримку Україні ще на 5 мільярдів євро. Повідомлення чітке: ми підтримуватимемо Україну всім, чим потрібно для (її) перемогти", - написав Боррель.
Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на виділення коштів, назвавши їх потужною допомогою.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги. Ми з нетерпінням очікуємо ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - написав він.
У представництві Бельгії, яка головує в Раді Європейського Союзу з 1 січня, зазначили, що ЄС продовжить надавати Україні подальшу допомогу у війні.
"Посли ЄС погодилися в принципі реформувати Європейський фонд миру, щоб підтримати Україну бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро на 2024 рік. Вони залишаються налаштованими надавати тривалу підтримку та гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну для захисту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Боррель пообіцяв, що ЄС Україні у 2024 році надасть Україні військову допомогу на €21 млрд
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз і його країни-члени передали Україні військове обладнання, боєприпаси та зброю на загальну суму €28 млрд.