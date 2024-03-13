У ЄС схвалили виділення €5 млрд на закупівлю зброї для України

Посли Європейського Союзу підтримали виділення додаткового фінансування у розмірі 5 млрд євро, які будуть перераховані у Фонд сприяння Україні (UkraineAssistanceFund). Саме з цього фонду фінансуються постачання зброї Україні.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Фонд дозволить нам посилити нашу військову підтримку Україні ще на 5 мільярдів євро. Повідомлення чітке: ми підтримуватимемо Україну всім, чим потрібно для (її) перемогти", - написав Боррель.

We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.



The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.



The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024

Голова МЗС Дмитро Кулеба відреагував на виділення коштів, назвавши їх потужною допомогою.

"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги. Ми з нетерпінням очікуємо ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - написав він.

У представництві Бельгії, яка головує в Раді Європейського Союзу з 1 січня, зазначили, що ЄС продовжить надавати Україні подальшу допомогу у війні.

"Посли ЄС погодилися в принципі реформувати Європейський фонд миру, щоб підтримати Україну бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро на 2024 рік. Вони залишаються налаштованими надавати тривалу підтримку та гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну для захисту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Боррель пообіцяв, що ЄС Україні у 2024 році надасть Україні військову допомогу на €21 млрд

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз і його країни-члени передали Україні військове обладнання, боєприпаси та зброю на загальну суму €28 млрд.