Євросоюз пообіцяв Україні у 2024 році військову допомогу на €21 млрд

Протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз і його країни-члени передали Україні військове обладнання, боєприпаси та зброю на загальну суму €28 млрд. У 2024 році ця сума складе €21 млрд.

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Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ми обмінялися з країнами-членами узагальненими даними щодо нашої підтримки для України. З початку російського вторгнення, майже 2 роки тому, Європейський Союз та країни-члени разом надали Україні військове обладнання на €28 млрд. Це не проєкт, не намір, це реальність на цей момент", - заявив Боррель.

Він повідомив, що ще не має повної інформації щодо того, скільки грошей дадуть країни-члени у цьому році, але багато з них вже представили свої внески. За його словами, вони, щонайменше, дорівнюватимуть €21 млрд, і це буде бюджет для військової допомоги для України у 2024 році.

"Йдеться про €21 млрд на цей рік у порівнянні з €28 млрд у попередні два роки", - додав Боррель.

Разом з тим він зауважив, що європейські міністри отримали оновлену інформацію про ситуацію на полі бою з російським агресором, а також про першочергові потреби та пріоритети України від міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, у який увійшли понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, ракети для системи ППО IRIS-T, системи проти морських мін та системи відеоспостереження Satcom.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад €7 млрд.

Литва також оголосила про пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму €200 млн, а уряд Греції схвалив передачу Україні застарілих систем та обладнання, які більше не використовуються грецькою армією.

Фото: ua.depositphotos.com