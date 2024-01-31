ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги: що отримали ЗСУ

Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T.
Німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Фото: Twitter / Oleksii Reznikov

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, ракети для системи ППО IRIS-T, системи проти морських мін та системи відеоспостереження Satcom.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зазначається, що цього разу Україні було передано:

  • 24 бронетранспортери 
  • 4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 
  • ракети для ППО IRIS-T; 
  • понад тисячу артснарядів 155-мм калібру; 
  • мостоукладальник BIBER із запчастинами; 
  • 3 танки для розмінування WISENT 1 та 14 спецпристроїв до них; 
  • система проти морських мін; 
  • 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.

Допомога від Німеччини 

Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. У Німеччині переглянули фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Нещодавно Німеччина  оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин.

Автор:
Світлана Манько