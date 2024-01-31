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Німеччина надала черговий пакет військової допомоги: що отримали ЗСУ
Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. У ньому понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, ракети для системи ППО IRIS-T, системи проти морських мін та системи відеоспостереження Satcom.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Зазначається, що цього разу Україні було передано:
- 24 бронетранспортери
- 4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206
- ракети для ППО IRIS-T;
- понад тисячу артснарядів 155-мм калібру;
- мостоукладальник BIBER із запчастинами;
- 3 танки для розмінування WISENT 1 та 14 спецпристроїв до них;
- система проти морських мін;
- 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.
Допомога від Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. У Німеччині переглянули фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
Нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин.