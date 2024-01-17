Шольц анонсував допомогу Україні на €7 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.

Про це він написав у мережі Twitter (Х).

За словами Шольца, таке рішення було прийнято після розмови з президентом США Джо Байденом.

"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати підтримувати Україну фінансово, гуманітарно та військово. (…) Німеччина надасть військових товарів у 2024 році на понад сім мільярдів євро", - написав він.

Präsident Biden und ich sind uns einig: Wir wollen die Ukraine weiter finanziell, humanitär und militärisch unterstützen. Dazu haben ich heute mit @POTUS telefoniert. Deutschland unterstützt 2024 mit mehr als sieben Milliarden Euro durch militärische Güter. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024

Позицію двох лідерів щодо підтримки України підтвердили і у Білому домі.

"Лідери домовилися про подальшу непохитну підтримку України з боку своїх країн перед обличчям російсько-агресорської війни", - йдеться в повідомленні.

Шольц не уточнив яке саме озброєння буде входити до довгострокового пакета військової допомоги. Також наразі невідомо, коли почнуться поставки в рамках цієї військової підтримки.

Допомога від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Правлячий альянс Німеччини підписав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Так, 14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.

Пізніше в черговий пакет військової допомоги, про який було оголошено 1 грудня, увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.

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