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Шольц анонсував допомогу Україні на €7 млрд
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байден у вівторок повідомив, що Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро.
Про це він написав у мережі Twitter (Х).
За словами Шольца, таке рішення було прийнято після розмови з президентом США Джо Байденом.
"Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати підтримувати Україну фінансово, гуманітарно та військово. (…) Німеччина надасть військових товарів у 2024 році на понад сім мільярдів євро", - написав він.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Позицію двох лідерів щодо підтримки України підтвердили і у Білому домі.
"Лідери домовилися про подальшу непохитну підтримку України з боку своїх країн перед обличчям російсько-агресорської війни", - йдеться в повідомленні.
Шольц не уточнив яке саме озброєння буде входити до довгострокового пакета військової допомоги. Також наразі невідомо, коли почнуться поставки в рамках цієї військової підтримки.
Допомога від Німеччини
Німеччина стала однією з країн, які активно допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Правлячий альянс Німеччини підписав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік, згідно з яким країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Так, 14 листопада Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки Leopard, броньований транспорт, снаряди, транспорт швидкої допомоги.
Пізніше в черговий пакет військової допомоги, про який було оголошено 1 грудня, увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.
Джерело фото: ua.depositphotos.com