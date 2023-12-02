Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

1 грудня Німеччина передала до України новий пакет військової допомоги. До пакету увійшли 3 840 снарядів 155-мм калібру, 250 укомплектованих наборів для здійснення підривних робіт, 725 лазерних далекомірів та інше.

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Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Згідно зі списком, Україна ще отримала два авто для захисту кордону, одну мобільну антенно-щоглову систему та п'ять систем виявлення дронів.

Також у пакет увійшли:

чотири тягачі 8x8 HX81,

4 напівпричепи,

8 вантажівок моделі Zetros, три транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи),

15 високоточних снайперських гвинтівок HLR 338 з боєзапасом 60 000 патронів.

Українські бійці завершили навчання на Patriot

Додамо, що сьогодні у Берліні повідомили про завершення курсу підготовки ще 70 військовослужбовців ЗСУ - операторів ЗРК Patriot. Відтепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом, відзвітували в Бундесвері.

Це вже друга група українських військових, яку підготував Бундесвер. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів, на одній з баз військово-повітряних сил (ВПС) у Німеччині,

За словами генерал-лейтенанта Андреаса Марлова, було досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим зенітним ракетним комплексом і, відповідно, виконувати завдання протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в кінці листопада Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на €1,3 мільярда, який включає чотири ракетні системи IRIS-T.