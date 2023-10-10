Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot, дві IRIS-T та десяток танків Leopard

Німеччина перед 16-м засіданням Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" оголосила, що додатково передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot та IRIS-T для посилення її протиповітряної оборони напередодні зими.

Про це йдеться у повідомленні німецького міністерства оборони. Зокрема, до американської системи Patriot, яку Німеччина виділить із запасів власної армії, входить центр управління, радіолокаційний пристрій та вісім пускових установок.

Також Україні передадуть понад 60 керованих ракет до неї. Зазначається, що навчання українських військових роботі з Patriot планується розпочати у найближчі кілька тижнів. При цьому в Міноборони наголошують, що вартість однієї лише такої системи становить близько 1 мільярда євро.

Крім того, у жовтні Україна має отримати третю німецьку систему ППО IRIS-T з керованими ракетами середньої дальності та другу IRIS-T малої дальності, також із керованими ракетами.

Передасть Німеччина q транспортні засоби, зброю та індивідуальне спорядження для українських військових на суму понад 20 мільйонів євро. Як зазначив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, це "зробить український спецназ ще потужнішим".

Також Німеччина передає зараз додаткову партію боєприпасів калібру 155 мм, а в найближчі кілька тижнів в Україну прибудуть ще 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, ще три зенітні самохідні установки Gepard, 15 бронетранспортерів та майже 20 медичних бронемобілів.

Нагадаємо також, що нещодавно стало відомо, що десяток шведських основних бойових банків Stridsvagn 122, які є копією німецьких танків Leopard 2, вже воюють в Україні, будучи укомплектованими українськими екіпажами, які пройшли підготовку в самій Швеції.