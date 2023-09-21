Переданные Швецией 10 танков-аналогов Leopard уже воюют в Украине - ВС Швеции

Десять шведских основных боевых банков Stridsvagn 122 уже находятся на поле боя на Украине, будучи укомплектованными украинскими экипажами, прошедшими подготовку в Швеции. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил скандинавской страны.

"Мы дали им все, что могли, в виде отличной техники и хороших знаний. Мы желаем им удачи и успеха в освобождении своей страны", - цитируется в нем командующий операциями штаба шведской армии Матс Людвиг.

Напомнии, что 24 февраля нынешнего года, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, было принято политическое решение, согласно которому Швеция должна была передать Украине около десяти танков.

В шведской армии подчеркивают, что Stridsvagn 122, являющиеся копией немецких танков Leopard 2, более 30 лет составляли костяк ее механизированных бригад, и являются "одними из лучших в мире". Всего же у Швеции было 120 танков.

"На мой взгляд, это было абсолютно правильное решение пожертвовать танки. Однако это, очевидно, сказалось на боеспособности армии. Поэтому нам необходимо как можно скорее закупить новые танки, чтобы еще больше увеличить их количество. В противном случае армия не сможет достичь целей расширения, предусмотренных Оборонной резолюцией 2020", - указал командующий шведской армией Джонни Линдфорс.

Отметим также, что в мае правительство Швеции объявило о решении пригласить украинских пилотов и обслуживающий персонал на ориентационные тренировки на истребителях Gripen. Недавно сообщалось о выполнении соответствующего тестового полета. Сами истребители Швеция Украине пока не передает, но такую возможность не исключает.