Передані Швецією 10 танків-аналогів Leopard вже воюють в Україні - ЗС Швеції

Десять шведських основних бойових банків Stridsvagn 122 вже знаходяться на полі бою в Україні, укомплектовані українськими екіпажами, які пройшли підготовку у Швеції. Про це йдеться у повідомленні Збройних Сил скандинавської країни.

"Ми дали їм все, що могли, у вигляді відмінної техніки та гарних знань. Ми бажаємо їм успіху та успіху у звільненні своєї країни", - цитується в ньому командувач операціями штабу шведської армії Матс Людвіг.

Нагадаємо, що 24 лютого цього року, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було прийнято політичне рішення, згідно з яким Швеція мала передати Україні близько десяти танків.

У шведській армії наголошують, що Stridsvagn 122, які є копією німецьких танків Leopard 2, понад 30 років складали кістяк її механізованих бригад, і є "одними з найкращих у світі". Загалом Швеція мала 120 танків.

"На мій погляд, це було абсолютно правильне рішення пожертвувати танки. Однак це, очевидно, воно позначилося на боєздатності армії. Тому нам необхідно якнайшвидше закупити нові танки, щоб ще більше збільшити їхню кількість. В іншому випадку армія не зможе досягти цілей розширення, передбачених Оборонною резолюцією 2020", - вказав командувач шведської армії Джонні Ліндфорс.

Зазначимо також, що у травні уряд Швеції оголосив про рішення запросити українських пілотів та обслуговуючий персонал на орієнтаційні тренування на винищувачах Gripen. Нещодавно повідомлялося про виконання відповідного тестового польоту. Самі винищувачі Швеція Україні поки що не передає, але такої можливості не виключає.