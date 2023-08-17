Україна отримає новий пакет військової допомоги від Швеції на 270 млн євро

Парламент Швеції Риксдаг 17 серпня схвалив передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 3,25 млрд шведських крон, що за нинішнім курсом становить близько 270 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Риксдагу.

Стокгольм передасть Києву боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (90 млн євро), вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (180 млн євро).

Кім того, Риксдаг вирішив дозволити уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM). Угоду укладуть в рамках програми, яка спрямована на безоплатну передачу Україні викуплених ракет для зміцнення української ППО.

Додатково парламент Швеції вирішив збільшити частину витрат на оборону та готовність до кризових ситуацій у державному бюджеті на 545 млн шведських крон (46 млн євро) у 2023 році.

Раніше, у червні уряд Швеції прийняв рішення про виділення дванадцятого пакету допомоги для України на 250 млн шведських крон. Він включає як озброєння, так і навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.