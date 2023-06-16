Навчання пілотів та далекобійні ракети: Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги України

Уряд Швеції прийняв рішення про виділення дванадцятого пакету допомоги для України на 250 млн шведських крон. Він включатиме як озброєння, так навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це оголосили на зустрічі з Контактною групою з питань оборони України в Брюсселі (Рамштайн), повідомила 16 червня пресслужба міністерства оборони Швеції.

Шведській армії доручили підготувати українських пілотів та пов’язаний авіаційний персонал з JAS 39.

"Передісторія полягає в тому, що українські Збройні сили висловили прохання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним із найневідкладніших заходів є посилення українська протиповітряна оборона сучасною бойовою авіацією", — пояснили своє рішення в уряді.

Швеція також надасть допомогу Україні у розмірі 140 млн шведських крон через британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для закупівлі військового обладнання для України, зокрема, далекобійних ракет.

Крім того, уряд оголосив про виділення 90 млн шведських крон до фонду підтримки України НАТО. Метою фонду є закупівля оборонної техніки, палива, медичного обладнання, військового навчального обладнання та підтримка зміцнення та модернізації оборонних і безпекових установ України.

Наразі у світі формується "авіаційна коаліція" — це союз держав, які проводять навчання українських пілотів та планують долучитися до передачі Україні винищувачів.

Нагадаємо, що для здійснення контрнаступу Україна хоче отримати американські винищувачі F-16, що дозволить їй отримати перевагу в повітрі. Днями в Міністерстві оборони України уточнили, що потреба в таких літакахстановить чотири ескадрильї.