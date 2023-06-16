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Швеція створить центри обслуговування військової техніки, наданої Україні
Швеція планує створити центри логістики та обслуговування військової техніки, яку було передано Україні. Про це повідомляє SVT Nyheter.
Зазначається, що уряд Швеції схвалив участь до 60 військових у створенні таких хабів поряд із Україною, наприклад, у Польщі.
Стокгольм надав українським військовим, зокрема, бойові машини піхоти Stridsfordon 90, танки Leopard й артилерійські установки типу Archer та Robot 70.
"Звичайно, важливо, щоб оборонне обладнання, яке ми надсилаємо, також могло бути використане і досягти оперативного ефекту", – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Місія, яка передбачає ремонт і обслуговування техніки, має бути запущена на початку осені. На практиці передбачається, що в ній візьмуть участь близько 30 шведських військових. Ідея полягає в тому, що шведи також навчатимуть український персонал.
Крім того, Швеція планує надати більше запасних частин для техніки – вони мають надійти в рамках наступного пакета підтримки.
Нагадаємо, що Швеція – не єдина країна, яка створює хаб для обслуговування техніки, наданої українським захисникам. Зокрема, Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення відповідного сервісного центру. Детальніше про це читайте тут.