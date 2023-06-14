Німеччина й Польща готуються укласти угоду про центр ремонту Leopard для України

Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки, яку використовує Україна. Про це заявив посол ФРН у Польщі Томас Баггер агентству Bloomberg.

Він зазначив, що переговори мають завершитися найближчими днями, до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Хаб у Польщі буде використовуватися для постачання вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше підтвердив, що тривалі перемовини щодо хабу майже завершилися, і що Німеччина, яка поставила Україні танки Leopards, зенітні самохідні установки Gepard і системи протиповітряної оборони, такі як Patriots та Iris-T, скоро зможе допомогти відремонтувати їх поблизу поля бою.

"Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщаються лише на невелику відстань за межі України, ремонтуються на місці, а потім передислокуються", — сказав Шольц.

За даними сервісу Oryx, який збирає інформацію з відкритих джерел, щонайменше чотири танки Leopard 2 та 16 бойових машин піхоти Bradley були знищені або пошкоджені.

Нагадаємо, в травні президент польського збройового концерну Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек заявив, що перемовини з німецькими виробниками Leopard щодо здійснення капітального ремонту техніки, переданої Україні, наближаються до фінішу.

Він зазначав, що сторони прояснюють питання укладання контрактів та постачання запчастин, адже запасні частини є ключовим фактором для підтримання обладнання в робочому стані.