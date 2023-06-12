"Кожен – на вагу золота". У МЗС просять Німеччину надати Україні більше танків Leopard 2 й іншої техніки

Українській армії вкрай необхідно більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у коментарі Tagesspiegel.

"Кожен Leopard 2 – буквально на вагу золота для вирішального наступу", – висловився експосол України в Німеччины.

Він вважає, що ФРН здатна надати більше, ніж 18 уже поставлених танків, – в запасах країни їх понад 300. За словами Мельника, нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Також Мельник попросив передати Україні ще 60 бойових машин піхоти Marder.

Крім того, урядовець нагадав про прохання до Бундесверу надати 10% від запасів БМП Puma (350), бронетранспортів Boxer (400), Fuchs (900) чи бронеавтівок Fennek (220).

Він також повторив запит на крилаті ракети Taurus і створення потужних українських Військово-повітряних сил.

Як зазначив Мельник, Україна очікує на стратегічне рішення Німеччини про активну участь у коаліції винищувачів, щоб українські пілоти могли негайно навчатися на винищувачах Eurofighters, і про надання частини з понад 130 літаків.

Нагадаємо, що Німеччина поки що не приєдналася до коаліції із надання західних Україні, однак нещодавно міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що його країна розглядає можливість перегляду своєї позиції щодо цього. Водночас він відкинув можливість передачі крилатих ракет Taurus українським військовим.